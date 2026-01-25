विज्ञापन
IND vs NZ, 3rd T20I: टूटेगा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड, 3 छक्के लगाते ही अभिषेक शर्मा रच देंगे इतिहास

Abhishek Sharma upcoming record in T20I: भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है. वहीं, दूसरी ओर एक बार फिर सबकी नजर अभिषेक शर्मा पर होगी. दूसरे टी-20 में अभिषेक बिना रन बनाए आउट हो गए थे.

  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में खेला जाएगा
  • भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है और सीरीज पर अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी
  • अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में तीन छक्के लगाकर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं
Abhishek Sharma, IND vs NZ 3rd T20I : भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा टी-20 मैच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज पर अजेय बढ़त बनाने के इरादे के साथ मैदान पर उतेगी. भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है. वहीं, दूसरी ओर एक बार फिर सबकी नजर अभिषेक शर्मा पर होगी. दूसरे टी-20 में अभिषेक बिना रन बनाए आउट हो गए थे. अब तीसरे टी20 में अभिषेक एक बार फिर धमाकेदार पारी खेलकर टीम के लिए बड़ा योगदान देना चाहेंगे. वहीं, आजके मैच में अभिषेक शर्मा के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. 

अभिषेक शर्मा इतिहास रचने के करीब
आजके मैच में यदि अभिषेक शर्मा यदि तीन छक्के लगाने में सफल रहे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी-20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा .बता दें कि रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी-20 सीरीज में कुल 10 छक्के लगाए थे. रोहित ने 2021-22 की सीरीज के दौरान 10 छक्के और 11 चौके लगाए थे. बता दें कि रोहित के अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ एक   टी-20 सीरीज में 10 छक्के केएल राहुल, केन विलियमसन, मार्टिन गप्टिल, टिम लुईस सीफर्ट ने लगाए हैं. वहीं, श्रेयस अय्यर ने एक टी-20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 छक्के लगाए हैं. 

टूटेगा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

वहीं, अब आज यदि अभिषेक शर्मा तीन छक्का लगाने में सफल रहे तो उनके नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी-20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा. अबतक अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच खेलकर 8 छक्के लगए हैं. 

इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, रोहित ने टी-20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 पारियों में कुल 27 छक्के लगाए हैं. दूसरे नंबर पर कॉलिन मुनरों हैं जिन्होंने 12 मैच में 24 छक्के लगाए हैं. 

Abhishek Sharma, India Vs New Zealand 2026, Cricket
