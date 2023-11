South Africa vs Afghanistan: अहमदाबाद की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

South Africa vs Afghanistan (South Africa vs Afghanistan Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच वनडे में केवल 1 ही मैच हुए हैं जिसमें साउथ अफ्रीकी टीम को जीत मिली थी.

South Africa vs Afghanistan Head to Head in ODI World Cup

वर्ल्ड कप में South Africa vs Afghanistan के बीच मैच 2019 में एक मैच हुए थे, जिसमें साउथ अफ्रीका को जीत मिली थी.

साउथ अफ्रीका संभावित XI (South Africa Probable XI)

टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, रासी वान डेर डुसेन, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जानसन, एंडिले फेहलुकवायो, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, गेराल्ड कोएत्ज़ी

अफगानिस्तान XI (Afghanistan Probable XI)

रहमानुल्लाह गुरबाज़, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, इकराम अलीखिल, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, नवीन-उल-हक

पिच रिपोर्ट South Africa vs Afghanistan, Narendra Modi Stadium, Ahmedabad)

साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच यह मैच Narendra Modi Stadium, Ahmedabad में खेला जाएगा. यहां की पिच स्पिनरों को मदद करेगी. इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है. बाद में इस पिच पर स्पिनरों को मदद मिलने लग जाती है. अफगानिस्तान के बाद दमदार स्पिनर्स हैं, जिसका फायदा अफगानिस्तानी टीम उठा सकते हैं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के पास भी केशव महाराज और तबरेज शम्सी जैसे स्पिनर हैं जो इस पिच का फायदा शाम को वक्त उठा सकते हैं. ऐसे में आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वह पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी.

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad का वनडे रिकॉर्ड

इस मैदान पर अबतक 29 मैच हुए हैं जिसमें 15 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है तो वहीं 14 दफा बाद में बैटिंग करने वाली टीम मैच को जीतने में सफल रही है. 4 नवंबर को इस मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम 33 रन से जीतने में सफल रही थी.

South Africa vs Afghanistan, मौसम South Africa vs Afghanistan, Narendra Modi Stadium, Ahmedabad)

अहमदाबाद में आज गर्मी रहेगी. मैच शुरू होने पर तापमान 35 डिग्री तक जाएगा तो शाम को 27 डिग्री तक पहुंचेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं और आसमान साफ़ रहेगा.

South Africa vs Afghanistan: इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीकी टीम शानदार फॉर्म में रही है और सेमीफाइनल में पहुंच गई है. वहीं, दूसरी ओर अफगानिस्तान टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना अब न के बराबर है. लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की टीम इस मैच को जीतकर वर्ल्ड कप के इस अभियान को और भी बड़ा बनना चाहेगी. मैच में जीतने के चांस ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा है.