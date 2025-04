'राजा वह है जो...', विवियन रिचर्ड्स ने इन दो खिलाड़ियों को बताया विश्व क्रिकेट का असली किंग

Sir Viv Richards on Babar Azam and Virat kohli: वेस्टइंडीज क्रिकेट के महान दिग्गज सर विवियन रिचर्ड्स (Sir Vivian Richards ) ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रति अपना पूरा समर्थन जताया है. उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हाल के खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम और मजबूत होकर वापसी करेगी. उन्होंने संघर्षरत स्टार बाबर आजम को भी प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि वह जल्द ही वापसी करने में सफल रहेंगे. क्रिकेट पाकिस्तान के साथ बात करते हुए विवियन रिचर्ड्स (Sir Vivian Richards on Pakistan team) ने अपनी राय दी है.

बाबर आजम और विराट कोहली को विवियन रिचर्ड्स ने असली किंग करार दिया है. सर विवियन रिचर्ड्स (Sir Vivian Richards on Virat Kohli and Babar Azam) ने कहा, "बाबर आज़म जल्द ही अपनी फॉर्म वापस पा लेंगे.. राजा वह होता है जो सब पर राज करता है. आप कितने भी अच्छे बल्लेबाज क्यों न हों, हर किसी को बुरे दौर से गुजरना पड़ता है. यह पहली बार नहीं है जब वह इस तरह के दौर से गुज़र रहे हैं. बाबर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. मुझे यकीन है कि वह बहुत जल्द अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे. मेरा मानना ​​है कि जब आप कोहली और बाबर ( Vivian Richards on Kohli or Babar) जैसे खिलाड़ियों को देखते हैं, तो वे क्रिकेट के खेल के साथ न्याय करते नज़र आते हैं."

महान सर विवियन रिचर्ड्स ने पाकिस्तान टीम को लेकर भी बात की और कहा, "बुरे दिन हर किसी के लिए आते हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान एक बार फिर एक अच्छी टीम बन जाएगा. मैंने हमेशा महसूस किया है कि पाकिस्तान को बेहतरीन क्रिकेटरों और अपार प्रतिभाओं का तोहफा मिला है. हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि समय के साथ यह प्रतिभा चमकती रहे. "

बता दें कि हाल के समय में बाबर आजम खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं जिसके कारण उनकी बल्लेबाजी को लेकर काफी आलोचना हो रही है. ऐसे में बाबर को विवियन रिचर्ड्स का समर्थन मिलना बड़ी बात है.