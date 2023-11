"इंग्लैंड टीम को ..", पाकिस्तान टीम कैसे पहुंचेगी सेमीफाइनल में, वसीम अकरम ने बताया अनोखा फॉर्मूला

Wasim Akram on Pakistan, वसीम अकरम के फॉर्मूले ने जीता फैन्स का दिल

World Cup 2023: न्यूजीलैंड ने श्रीलंका (NZ vs PAK) को 23.2 ओवर में 5 विकेट से हराकर सेमीफाइन में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. हालांकि अभी भी न्यूजीलैंड ऑफिशियली सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है लेकिन जो समीकरण अब बन रहे हैं उसे देखते हुए न तो पाकिस्तान की टीम (Pakistan) और न ही अफगानिस्तान की टीम (Afghanistan) सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. दरअसल, अब पाकिस्तान को इंग्लैंड (PAK vs ENG) को ऐसे अंतर से हराना होगा जो नामुमकिन सा है. पाकिस्तान को इंग्लैंड को 287 रनों से भारी अंतर से हराना होगा, तब जाकर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुल सकते हैं. (Wasim Akram on how PAK can qualify for the semis)