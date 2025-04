तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा... बिलावल भुट्टो को हरदीप पुरी ने सुना दिया, पढ़ें क्या कुछ कहा

पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हर बीतते दिन के साथ और खराब हो रहे हैं. भारत पाकिस्तान से पहले ही कह चुका है कि वह पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा. इस हमले के होने के बाद ही भारत ने पाकिस्तान को होने वाली पानी की आपूर्ति को बंद करने का फैसला किया था. और इसके तहत ही सिंधू जल संधि के निलंबन की बात कही थी. भारत के इस फैसले पर पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान दिया था. जिसका जवाब अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया है. उन्होंने कहा कि मैंने उनका बयान सुना. उन्हें अपना खून बहाकर कूद जाने कहो. जब पानी ही नहीं होगा तो वे कैसे कूदेंगे.

हरदीप पुरी ने पाकिस्तान को सुना दिया

#WATCH | Mohali | On #Pahalgamterrorattack, Union Minister Hardeep Singh Puri says, "The Pahalgam incident is unequivocally a cross-border terrorist attack unleashed by a neighbouring state and they are taking its responsibility... Unlike before, no business will continue. Like… pic.twitter.com/IP6eGPIGIW