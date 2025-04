लंदन में पहलगाम पर हो रहा था विरोध-प्रदर्शन, पाकिस्तानी दूतावास के बेशर्म अधिकारी की हरकत देखिए

पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के विरोध में जब पूरे देश में उबाल है. ऐसे में लंदन में पाकिस्तानी दूतावास (London Pakistan High Commission) के अधिकारी ने बेशर्मी की हर हद को पार कर दिया. पहलगाम में 26 लोगों की हत्या के विरोध में लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारतीय विरोध-प्रदर्शन (London Protest) कर रहे थे. इस बीच एक पाकिस्तानी अधिकारी उनको इशारों ही इशारों में गला काटने की गीदड़भभकी दे रहा था. इतना ही नहीं इस दौरान उसने अभिनंदन वर्धमान की चाय के साथ एक तस्वीर भी हाथ में ली हुई थी, जिसे वह बार-बार दिखा रहा था. उसकी इस बेशर्म हरकत को वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया.

बता दें कि लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय हाथों में तख्तियां और झंडे लिए इकट्ठा हुए. ये लोग निर्दोषों की हत्या पर दुख जताते हुए नारेबाजी कर रहे थे. इसके साथ ही ये लोग पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे. लेकिन ये बात शायद पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी कर्नल तैमूर राहत को पसंद नहीं आई. उन्होंने ऐसी शर्मनाक हरकत की कि हर तरफ इसकी आलोचना हो रही है.

VIDEO | Indian community stages protest outside the Pakistan High Commission in London against the Pahalgam terror attack that took 26 innocent lives.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/QDGnm7vPBl