IND vs AUS: भारत के वो 5 गेंदबाज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए AUS के खिलाफ T20I में लिए हैं सर्वाधिक विकेट

India vs Australia T20I Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा स्थित मनुका ओवल में खेला जाएगा. जैसा कि क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है. बल्लेबाज मैच को बनाते हैं, जबकि गेंदबाज मैंच को जिताते हैं. ठीक ऐसा ही मैदान पर होता हुआ नजर भी आता है. यही मुख्य वजह है कि आगामी सीरीज के लिए दोनों टीमों ने एक से बढ़कर एक मैच विनर खिलाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल किया है. अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हो चुकी है. जिन्हें मौजूदा समय का सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी माना जाता है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की प्रतिष्ठित सीरीज का आगाज हो. उससे पहले बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टी20 फॉर्मेट में किन 5 भारतीय गेंदबाजों ने सर्वाधिक विकेट चटकाए हैं तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं.

रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पंड्या

खास लिस्ट में सबसे पहला नाम पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ-साथ मौजूदा स्टार हार्दिक पंड्या का आता है. इन दोनों ही खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए क्रमशः 11-11 विकेट चटकाए हैं. अश्विन को यह सफलता 11 मैच की 11 पारियों में, जबकि पंड्या को 12 मैच की 09 पारियों में प्राप्त हुई है.

अर्शदीप सिंह

दूसरे स्थान पर अर्शदीप सिंह काबिज हैं. जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 6 मैच की 6 पारियों में 10 विकेट प्राप्त किए हैं.

जसप्रीत बुमराह

तीसरे पायदान पर जसप्रीत बुमराह का नाम आता है. बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए हुए 6 मैच की 6 पारियों में 08 विकेट चटकाए हैं.

रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और टी नटराजन

चौथे स्थान पर एक दो नहीं बल्कि कुल 4 खिलाड़ियों का नाम आता है. ये खिलाड़ी रवींद्र जडेजा के अलावा भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और टी नटराजन हैं. इन चारों ही गेंदबाजों ने क्रमशः 06-06 सफलता प्राप्त की है.

क्रुणाल पंड्या

टॉप 5 में आखिरी नाम क्रुणाल पंड्या का रूप में आता है. भारतीय टीम से बाहर चल रहे क्रुणाल ने कंगारू टीम के खिलाफ उनकी जमीं पर खेलते हुए 5 सफलता प्राप्त की है.

