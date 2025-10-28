आंत में जमा मल कैसे निकालें? Sadhguru ने बताए कोलन की सफाई करने के 3 सबसे असरदार तरीके

Sadhguru Remedy: आज के समय में ज्यादातर लोग पेट साफ न होने की समस्या से परेशान हैं. इसके पीछे अनहेल्दी खानपान सबसे अहम कारण माना जाता है. अधिक ऑयली और मसालेदार खाना खाने से समय के साथ कोलन यानी आंतों में गंदगी जमा होने लगती है. इससे मल त्याग करना मुश्किल हो जाता है और शरीर को और भी कई बीमारियां घेरने लगती हैं. ऐसे में कोलन का क्लीन रहना बेहद जरूरी है. इसके लिए सद्गुरु के नाम से फेमस ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev) ने 3 आसान तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसे करें आंतों की सफाई?

अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में सद्गुरु बताते हैं, जिस तरह गलत खानपान आंतों में गंदगी को जमाने लगता है, ठीक उसी तरह कुछ खास चीजों का सेवन नेचुरल तरीके से मल त्याग को बढ़ावा भी दे सकते हैं. इसके लिए आप खासकर 3 चीजों को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

नीम और हल्दी

सद्गुरु बताते हैं, अपने दिन की शुरुआत नीम और हल्दी खाकर करें. इसके लिए नीम की कुछ पत्तियों को पीस लें और इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर मिलाकर छोटी-छोटी गोली बना लें. सुबह खाली पेट नीम और हल्दी का मिश्रण लेना बहुत फायदेमंद होता है. नीम शरीर के अंदर मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करता है और पाचन तंत्र को साफ रखता है. वहीं, हल्दी के साथ लेने पर इसका असर और बढ़ जाता है. इससे शरीर की सफाई के साथ इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है.

त्रिफला तीन फलों- आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण है. यह शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करता है. सद्गुरु के अनुसार, रात को सोने से पहले त्रिफला पाउडर को पानी, दूध या शहद के साथ लेना चाहिए. इससे सुबह पेट साफ होता है और कोलन स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहता है.

इन सब से अलग सद्गुरु अरंडी के तेल का सेवन करने की सलाह देते हैं. आधा चम्मच गर्म कैस्टर ऑयल को पानी या दूध में मिलाकर रात को पीने से शरीर में जमी गंदगी धीरे-धीरे बाहर निकलती है. इससे आंतें साफ रहती हैं और शरीर में हल्कापन महसूस होता है.

सद्गुरु कहते हैं, इन तीन चीजों के सेवन के साथ दिन में दो बार शौच जाएं, साथ ही खाने के बीच 5 से 6 घंटे का अंतर रखें ताकि शरीर को पाचन का पर्याप्त समय मिले. इन सरल उपायों से न केवल कोलन साफ रहता है बल्कि आप खुद को ज्यादा एक्टिव और हेल्दी भी फील करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.