CCTV में आरोपी शख्स दिखा कहीं और.. दिल्ली एसिड अटैक केस में ट्विस्ट पर ट्विस्ट

दिल्ली एसिड अटैक केस में बड़ा मोड़ सामने आया है. जिस युवक को पीड़िता ने मुख्य आरोपी बताया था, पुलिस जांच में वह निर्दोष पाया गया.

CCTV में आरोपी शख्स दिखा कहीं और.. दिल्ली एसिड अटैक केस में ट्विस्ट पर ट्विस्ट
  • दिल्ली यूनिवर्सिटी की 20 वर्षीय छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है
  • पुलिस जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी जितेंद्र एसिड अटैक के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था
  • करोल बाग के सीसीटीवी फुटेज में जितेंद्र मोटरसाइकिल से अपने काम पर जाते हुए दिखा है
दिल्ली यूनिवर्सिटी की 20 वर्षीय छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में बड़ा मोड़ आया है. जिस शख्स को पीड़िता ने मुख्य आरोपी बताया था, पुलिस जांच में वह वारदात के वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था. करोल बाग इलाके से मिले एक सीसीटीवी फुटेज में वह युवक मोटरसाइकिल से अपने काम पर जाता हुआ दिखा है. इस वीडियो की पुष्टि के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे फिलहाल क्लीन चिट दे दी है.

बताते चलें कि यह घटना कथित तौर पर उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में उस वक्त हुई थी जब दिल्ली विश्वविद्यालय की 20 वर्षीय छात्रा रोज़ाना की तरह कॉलेज जा रही थी. तभी मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने उस पर एसिड फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके जानने वाले जितेंद्र ने ही अपने दो साथियों  इशान और अरमान के साथ मिलकर यह हमला किया.

पुलिस का कहना है कि करोल बाग का सीसीटीवी फुटेज जितेंद्र की उस दलील को सही साबित करता है जिसमें उसने कहा था कि वारदात के वक्त वह अपने काम के लिए करोल बाग में था. फिलहाल पुलिस अन्य दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले से जुड़े बाकी तकनीकी साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं.

