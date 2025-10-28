CCTV में आरोपी शख्स दिखा कहीं और.. दिल्ली एसिड अटैक केस में ट्विस्ट पर ट्विस्ट

दिल्ली यूनिवर्सिटी की 20 वर्षीय छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले में बड़ा मोड़ आया है. जिस शख्स को पीड़िता ने मुख्य आरोपी बताया था, पुलिस जांच में वह वारदात के वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था. करोल बाग इलाके से मिले एक सीसीटीवी फुटेज में वह युवक मोटरसाइकिल से अपने काम पर जाता हुआ दिखा है. इस वीडियो की पुष्टि के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे फिलहाल क्लीन चिट दे दी है.

बताते चलें कि यह घटना कथित तौर पर उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में उस वक्त हुई थी जब दिल्ली विश्वविद्यालय की 20 वर्षीय छात्रा रोज़ाना की तरह कॉलेज जा रही थी. तभी मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने उस पर एसिड फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके जानने वाले जितेंद्र ने ही अपने दो साथियों इशान और अरमान के साथ मिलकर यह हमला किया.

Delhi: A 20-year-old girl sustained acid burn injuries after being attacked by three men



The victim says, "Today, when I was going to college, they threw acid on me... They had been following me for quite some time..." pic.twitter.com/Z3ZqTt39DB — IANS (@ians_india) October 26, 2025

पुलिस का कहना है कि करोल बाग का सीसीटीवी फुटेज जितेंद्र की उस दलील को सही साबित करता है जिसमें उसने कहा था कि वारदात के वक्त वह अपने काम के लिए करोल बाग में था. फिलहाल पुलिस अन्य दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले से जुड़े बाकी तकनीकी साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-: 21 साल की फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट, LPG सिलेंडर वाला पूर्व प्रेमी... फ्लैट में ब्वॉयफ्रेंड को जिंदा जला दिया