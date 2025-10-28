अगर मैं रोज इलायची खाऊं तो क्या होगा? Doctor Hansaji ने बताए ने रोज 2 हरी इलायची खाने के फायदे

Cardamom Benefits: हरी इलायची एक ऐसा मसाला है, जो लगभग हर भारतीय रसोई में पाया ही जाता है. लोग इसे खाने का जायका बढ़ाने और खाने में खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलायची आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है? मशहूर योग गुरु और लेखिका डॉक्टर हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में योग गुरु ने बताया कि अगर आप रोज 2 हरी इलायची 15 दिन तक खाते हैं, तो शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

रोज 2 इलायची खाने से क्या होगा?

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, इलायची के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंह की बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं. यही कारण है कि पुराने समय में राजा-महाराजा भी खाने के बाद इलायची खाते थे. इससे सांस ताजी रहती हैं और मुंह से बदबू आने की परेशानी नेचुरल तरीके से दूर हो जाती है.

इन दिनों हर कोई सर्दी-खांसी की समस्या से परेशान है. ऐसे में इलायची खाना फायदेमंद हो सकता है. इलायची गरम प्रकृति की होती है. यह बलगम को ढीला करती है, छाती का जमाव घटाती है और सांस लेने में आराम देती है.

इलायची पाचन को भी बेहतर बनाती है. हंसाजी के मुताबिक, ये छोटा सा मसाला डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सक्रिय करता है. ऐसे में खाने के बाद 1-2 इलायची चबाने से गैस, भारीपन और ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें कम हो जाती हैं. खाना जल्दी पचता है और पेट हल्का महसूस होता है.

इन सब से अलग इलायची हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है. योग गुरु के मुताबिक, इलायची में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक निकालने में मदद करते हैं. इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और दिल पर दबाव कम होता है. कई शोध बताते हैं कि नियमित रूप से इलायची का सेवन शुरुआती या हल्के हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए लाभदायक है.

हंसा योगेन्द्र बताती हैं, सबसे बेहतर है कि आप खाने के बाद 2 इलायची रोज चबाएं.

आप इलायची पाउडर, शहद, नींबू और थोड़ा काली मिर्च पाउडर मिलाकर सिरप बना सकते हैं. खासकर खांसी की समस्या में ये असरदार होता है.

इन सब से अलग इलायची की हर्बल चाय पिएं. इसके लिए पानी में 3-4 इलायची, दालचीनी या काली मिर्च डालकर अच्छी तरह उबालें और छानकर पिएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.