Cyclone Montha live updates: प्रचंड चक्रवाती तूफान 'मोंथा' आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे के अंदर 28 अक्टूबर की रात के दौरान आंध्रप्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास टकराने का पूर्वानुमान है सोमवार रात जारी भारत मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर स्थित चक्रवाती तूफ़ान “मोंथा' पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा रहा है.इसके 28 अक्टूबर की सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफ़ान के रूप में तीव्र होने की संभावना है.
इस बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने प्रभावित होने वाले सभी पांच राज्यों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फाॅर्स (NDRF) की 22 टीमें तैनात की हैं. NDRF के DIG (ऑपरेशन्स) मोहसिन शहीदी ने एनडीटीवी से कहा कि अब तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेर्री, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में सभी प्रभावित होने वाले इलाकों में NDRF टीमों को तैनात कर दिया गया है.