India vs Australia Head To Head In T20I: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खबर लिखे जाने तक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम को 20, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को महज 11 मुकाबले में कामयाबी हाथ लगी है. इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है.

IND vs AUS: भारत या ऑस्ट्रेलिया, एक दूसरे के खिलाफ T20I में किसका पलड़ा है भारी? सीरीज से पहले जान लें आंकड़े
India vs Australia
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल बत्तीस मैच खेले गए हैं
  • दोनों टीमों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा है जो टी20 फॉर्मेट में एक अनिश्चित परिणाम था
  • भारत ने अपने घरेलू मैदान पर चौदह मैच खेले जिसमें दस में जीत हासिल की और चार में हार का सामना किया
India vs Australia Head To Head In T20I: वनडे का रोमांच समाप्त हो चुका है. क्रिकेट प्रेमियों को अब बुधवार (29 अक्टूबर 2025) से टी20 का रोमांच देखने को मिलेगा. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का पहला मुकाबला कैनबरा स्थित मनुका ओवल में खेला जाएगा. अहम मु्काबले से पूर्व बात करें दोनों टीमों की टी20 फॉर्मेट में भिड़त के बारे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय का पलड़ा भारी नजर आता है. टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खबर लिखे जाने तक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम को 20, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को महज 11 मुकाबले में कामयाबी हाथ लगी है. इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है.

होम ग्राउंड पर भी इंडिया का रहा है दबदबा

यही नहीं होम ग्राउंड पर भी खेलते हुए भारतीय टीम का दबदबा रहा है. टीम इंडिया ने अपने घरेलू जमीन पर खेलते हुए 10 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो कंगारू टीम ने अपने घरेलू जमीन पर शिरकत करते हुए 7 मुकाबलों में बाजी मारी है, जबकि 5 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है.

न्यूट्रल ग्राउंड पर भारतीय टीम है आगे

न्यूट्रल ग्राउंड पर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का दबदबा है. यहां भारतीय टीम को जहां 3 मुकाबलों में जीत मिली है. वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 मैचों में बाजी मारने में कामयाब हुई है.

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

ऑस्‍ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा, ग्‍लेन मैक्‍सवेल और तनवीर सांगा.

