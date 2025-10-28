विज्ञापन
दिल्ली एयरपोर्ट पर क्यों जलकर खाक हो गई बस, यहां जानें हर एक बात

एआईएसएटीएस ने एक बयान में कहा कि आग के कारण का पता लगाने के लिए जांच चल रही है और वे संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट पर क्यों जलकर खाक हो गई बस, यहां जानें हर एक बात
  • दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डा टर्मिनल तीन के पास एअर इंडिया की एक ग्राउंड हैंडलिंग बस में आग लग गई
  • घटना के समय बस पूरी तरह खाली थी और इसमें न यात्री थे और न ही कोई सामान रखा गया था
  • आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल, पुलिस और सीआईएसएफ के जवान तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में सफल रहे
नई दिल्ली:

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 के पास खड़ी एअर इंडिया की एक बस में आग लग गई. अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है क्योंकि घटना के समय एअर इंडिया ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की बस खाली थी. घटना के दृश्यों से पता चला कि एअर इंडिया के विमान के पास खड़ी एआईएसएटीएस की बस का पिछला हिस्सा आग की लपटों में घिर गया.

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डा पुलिस के उपायुक्त विचित्र वीर ने बताया कि घटना के समय बस में न तो कोई यात्री था और न ही सामान रखा गया था. दिल्ली हवाई अड्डे की परिचालक कंपनी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) ने बताया कि आग कुछ ही मिनटों में बुझ गई. घटना के समय बस खड़ी थी और पूरी तरह खाली थी. एआईएसएटीएस, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग शाखा है. यह एअर इंडिया और एसएटीएस समूह का एक संयुक्त उद्यम है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना अपराह्न करीब एक बजे आईजीआई हवाईअड्डा पुलिस थाने को दी गई, जिसके बाद दमकल गाड़ियां, स्थानीय पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान मौके पर पहुंचे. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) वीर ने कहा, ‘‘आग लगने के समय केवल बस का चालक ही मौजूद था. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया. किसी के घायल होने अथवा हताहत होने की सूचना नहीं है.'' पुलिस के अनुसार हवाई अड्डा परिसर में यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वाहन इस घटना में क्षतिग्रस्त हो गया.

एआईएसएटीएस ने एक बयान में कहा कि आग के कारण का पता लगाने के लिए जांच चल रही है और वे संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं. जिस क्षेत्र में आग लगी थी, उसे एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए घेर लिया गया तथा आग के कारण का पता लगाने के लिए बस की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. डायल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ एक छोटी सी घटना में एक ग्राउंड हैंडलर द्वारा संचालित बस में आज अपराह्न आग लग गई। ग्राउंड पर मौजूद हमारी विशेषज्ञ एआरएफएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और कुछ ही मिनटों में आग बुझा दी.''

