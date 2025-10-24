Darkness On Private Parts: गर्मी, धूल-मिट्टी और पसीने की वजह से शरीर के कई हिस्सों की स्किन काली पड़ जाती है. खासकर अंडरआर्म्स, थाई और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर का हिस्सा. ऐसे में ये काला हिस्सा देखने में अच्छा नहीं लगता और कई बार लोगों का कॉन्फिडेंस भी कम कर देता है. बहुत से लोग इसे साफ करने के लिए केमिकल वाली क्रीम या ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है. ऐसे में अगर आप नेचुरल और सस्ता तरीका ढूंढ रही हैं, तो एक घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकता है जिसे खुद डॉक्टर ने बताया है.

मुल्तानी मिट्टी है कारगर (Multani Mitti Works Like Magic)

डॉ. उपासना वोहरा बताती हैं कि अगर आप प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर के कालेपन को हटाना चाहती हैं, तो मुल्तानी मिट्टी सबसे आसान और असरदार उपाय है. इसके लिए आपको बस थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी चाहिए. इसमें थोड़ा पानी मिलाकर एक स्मूद लेप बना लें. अब इस लेप को रोजाना प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर और आसपास की स्किन पर लगाएं. जब ये सूख जाए तो पानी से धो लें. इसे लगातार एक हफ्ते तक करेंगी, तो फर्क खुद दिखने लगेगा. धीरे-धीरे स्किन का रंग हल्का होकर नेचुरल दिखने लगेगा.

बाकी हिस्सों पर भी असरदार (Also Effective On Other Body Parts)

मुल्तानी मिट्टी सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स पर ही नहीं, बल्कि थाई, अंडरआर्म्स और कोहनी पर भी काम करती है. ये वो जगहें हैं जहां स्किन बार-बार रगड़ और पसीने से डार्क हो जाती है. रोजाना मुल्तानी मिट्टी लगाने से इन हिस्सों की स्किन साफ, मुलायम और फ्रेश हो जाती है.

दूसरे घरेलू नुस्खे (Other Home Remedies)

अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है, तो आप कुछ और आसान घरेलू चीजें भी ट्राई कर सकती हैं. जैसे कि हल्दी और खीरे का पेस्ट. हल्दी स्किन के पिगमेंटेशन को कम करती है और नेचुरल ग्लो देती है. वहीं खीरा स्किन को ठंडक देता है और उसे सॉफ्ट बनाता है.