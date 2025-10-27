लोक आस्था का महापर्व छठ आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है. आज सोमवार को इस पर्व का तीसरा दिन है, जब व्रती महिलाएं शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी.

कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आज 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 06:04 बजे से शुरू होकर कल 28 अक्टूबर सुबह 07:59 बजे तक रहेगी। सूर्य का उदय 06:30 बजे और अस्त 05:40 बजे होगा। इसी समय लाखों श्रद्धालु नदी और तालाबों के किनारे छठी मैया की पूजा-अर्चना करेंगे.

बिहार में छठ न सिर्फ आस्था का पर्व है, बल्कि इस बार चुनावी मौसम ने इसमें राजनीति का रंग भी जोड़ दिया है. विधानसभा चुनाव के कारण कई उम्मीदवार घाटों पर पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं से जनसंपर्क साध रहे हैं. प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक पूजा संपन्न कर सकें.

