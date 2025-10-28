विज्ञापन
भारत में 2050 तक कितनी होगी हिंदू आबादी? चौंकाने वाले हैं इस रिपोर्ट के आंकड़े

India Hindu Population: भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है. जल्द ही भारत इस मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा.

भारत में 2050 तक कितनी होगी हिंदू आबादी? चौंकाने वाले हैं इस रिपोर्ट के आंकड़े
भारत में हिंदू आबादी के आंकड़े

किसी भी देश की आबादी में हर 10 या फिर 20 साल में काफी अंतर देखने को मिलता है, भारत में भी आबादी लगाता बढ़ रही है और अब हम इस मामले में चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं. आबादी को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स में अनुमान भी लगाया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि आने वाले वक्त में किस धर्म के लोगों की आबादी कितनी हो जाएगी. आइए जानते हैं कि भारत में साल 2050 तक हिंदू और मुस्लिम आबादी कितनी हो जाएगी. 

मुस्लिम आबादी में होगा इजाफा

प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से ऐसी तमाम रिपोर्ट्स जारी की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि किस धर्म की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है. इसकी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इस्लाम दुनिया में तेजी से बढ़ने वाला धर्म है. प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक भारत इंडोनेशिया के पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा. भारत में 2050 तक मुस्लिम आबादी 31 करोड़ के पास पहुंच सकती है. 

कितनी बढ़ जाएगी हिंदू आबादी?

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में हिंदू आबादी को लेकर भी अनुमान लगाया गया है. इसमें बताया गया है कि साल 2050 तक हिंदू आबादी  करीब 1.4 अरब तक पहुंच सकती है, जो दुनिया की कुल आबादी का करीब 15 फीसदी है. यानी हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक होगा.  रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक भारत की आबादी 166 करोड़ से ज्यादा होगी. यानी भारत में 78 प्रतिशत हिंदू आबादी और 18 प्रतिशत मुस्लिम आबादी का अनुमान लगाया गया है. 

अभी कितनी है आबादी? 

भारत की कुल आबादी 2025 में करीब 140 करोड़ से भी ज्यादा है. इसमें हिंदू आबादी की बात करें तो ये करीब एक अरब 14 लाख तक है, वहीं मुस्लिम आबादी करीब 25 से 26 करोड़ तक हो सकती है. बता दें कि भारत में आखिरी बार जनगणना के आंकड़े 2011 में आए थे. अभी ताजा आंकड़े सिर्फ अनुमान और रिपोर्ट्स के आधार पर बताए जा रहे हैं. 

