1 hour ago
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में आज से प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है. छठ महापर्व के समापन के साथ ही अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया है. सभी प्रमुख दलों के नेता आज से राज्यभर में अपनी-अपनी सभाओं और जनसभाओं की शुरुआत करेंगे. पहले चरण के मतदान में अब केवल 10 दिन शेष हैं, ऐसे में उम्मीदवार और दल दोनों ही मतदाताओं तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते.

पटना में आज महागठबंधन की तरफ से चुनावी घोषणापत्र जारी किया जाएगा. इस घोषणापत्र में रोजगार, महंगाई, शिक्षा और किसान जैसे मुद्दों पर वादे किए जाने की संभावना है. दूसरी ओर एनडीए भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं की तैयारी में जुटा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छठ पूजा के बाद शुरू हुआ यह चरण चुनाव प्रचार का निर्णायक दौर साबित होगा, जहां नेताओं की भाषा और वादे दोनों पर जनता की नजर रहेगी.

LIVE UPDATES 

Oct 28, 2025 07:50 (IST)
बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री, इस दिन मुजफ्फरपुर और दरभंगा में सभा

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है. राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार में चुनावी सभा करने वाले हैं। राहुल गांधी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस संबंध में बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने जानकारी दी.

राजेश राठौड़ ने बताया कि राहुल गांधी इस दिन दो जगहों मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान उनके साथ आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच साझा करेंगे. 

Oct 28, 2025 07:47 (IST)
बिहार चुनाव में भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को न करें वोट : आरके सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह (आरके सिंह) ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर कर बिहार चुनाव को लेकर एक संदेश भी दिया.  पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह चुनाव बिहार के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप सबसे ईमानदार उम्मीदवार को वोट करें. अगर सारे उम्मीदवार भ्रष्ट हैं या अपराधी हैं तो आप अपना वोट नोटा को दें. 

उन्होंने कहा कि अभी राजद और कांग्रेस गठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है. तेजस्वी यादव, जो कि बहुत कम पढ़े-लिखे हैं, ऐसे में प्रदेश का कैसे नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उसके लिए मुख्यमंत्री का पढ़ा-लिखा होना जरूरी है?

