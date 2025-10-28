बिहार विधानसभा चुनाव में आज से प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है. छठ महापर्व के समापन के साथ ही अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया है. सभी प्रमुख दलों के नेता आज से राज्यभर में अपनी-अपनी सभाओं और जनसभाओं की शुरुआत करेंगे. पहले चरण के मतदान में अब केवल 10 दिन शेष हैं, ऐसे में उम्मीदवार और दल दोनों ही मतदाताओं तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते.

पटना में आज महागठबंधन की तरफ से चुनावी घोषणापत्र जारी किया जाएगा. इस घोषणापत्र में रोजगार, महंगाई, शिक्षा और किसान जैसे मुद्दों पर वादे किए जाने की संभावना है. दूसरी ओर एनडीए भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं की तैयारी में जुटा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छठ पूजा के बाद शुरू हुआ यह चरण चुनाव प्रचार का निर्णायक दौर साबित होगा, जहां नेताओं की भाषा और वादे दोनों पर जनता की नजर रहेगी.

LIVE UPDATES