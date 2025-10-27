विज्ञापन

दुनियाभर में संजय दत्त के व्हिस्की ब्रांड ने मचाया तहलका, सिर्फ चार महीनों में बिकी इतनी लाख बोतलें

कंपनी का कहना है कि ये पिछले साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा बिक्री है. यानी 2024 में इसी समय के दौरान जहां 2 लाख बोतलें बिकी थीं. वहीं इस साल बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. कंपनी का यह आंकड़ा सितंबर महीने का है.

संजय दत्त की व्हिस्की ब्रांड ने बाजार में मचाया तहलका
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के संजू बाबा यानी संजय दत्त फिल्मों में जितने बड़े स्टार हैं. अब बिजनेस की दुनिया में भी उतना ही बड़ा नाम बनते जा रहे हैं. उनकी को फाउंड की गई स्कॉच व्हिस्की ब्रांड ‘द ग्लेनवॉक' ने महज चार महीने में पूरे भारत में 10 लाख से ज्यादा बोतलें बेचकर तहलका मचा दिया है. कंपनी का कहना है कि ये पिछले साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा बिक्री है. यानी 2024 में इसी समय के दौरान जहां 2 लाख बोतलें बिकी थीं. वहीं इस साल बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. कंपनी का यह आंकड़ा सितंबर महीने का है.

संजू बाबा की स्कॉच का जलवा

फॉर्चून इंडिया के मुताबिक, ‘द ग्लेनवॉक' को Cartel Bros ने तैयार किया है, जिसमें संजय दत्त के अलावा मोक्श सानी, जितिन मेरानी, रोहन निहलानी और मनीष सानी भी को-फाउंडर्स हैं. ये एक प्रीमियम ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की है. जो तीन साल तक स्कॉटलैंड में एज्ड की जाती है. इसे दुनिया के टॉप 3 व्हिस्की मैन्युफैक्चरर्स में से एक के जरिए बनाया जाता है. इसकी खासियत है कि ये बेहतरीन क्वालिटी, स्मूद फ्लेवर और किफायती कीमत. यही वजह है कि ये व्हिस्की तेजी से लोगों की पसंद बनती जा रही है. संजय दत्त ने इस कामयाबी पर कहा कि द ग्लेनवॉक की इतनी तेज ग्रोथ मोटिवेट करने वाली है. इसने सिर्फ दो सालों में वो कर दिखाया है जो करने में कई ब्रांड्स को दशकों लगते हैं. मेहनत और प्रोडक्ट की क्वालिटी ने इसे ये मुकाम दिलाया है.

इंडिया से दुनिया तक फैला फ्लेवर

सिर्फ दो साल पहले लॉन्च हुई ये ब्रांड अब 15 भारतीय राज्यों और 4 अंतरराष्ट्रीय बाजारों, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई में मौजूद है. भारत में इसके सबसे बड़े बाजार महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं. ब्रांड ने 30 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पार्टनरशिप की है और अब ये 10 हजार से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और 24 ड्यूटी फ्री स्टोर्स में बिक रही है. इसके साथ ही, ‘द ग्लेनवॉक' ने अब तक 10 से ज्यादा इंटरनेशनल व्हिस्की अवॉर्ड्स और कई बिजनेस ऑनर्स भी अपने नाम किए हैं. कंपनी जल्द ही दो नई रेंज 5 ईयर-ओल्ड और ईयर-ओल्ड एक्सप्रेशन लॉन्च करने जा रही है.

