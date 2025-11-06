विज्ञापन
हनुमान जी मदद करते हैं, इंस्टाग्राम पर जय श्री राम भी लिखती हो.. विश्व विजयी टीम से पीएम मोदी की खास बात

पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वर्ल्ड चैंपियन महिला खिलाड़ियों की मुलाकात काफी खास रही. बातचीत के दौरान पीएम ने कुछ ऐसे सवाल किए जिसे सुनकर पूरी टीम इंडिया चौंक गई

पीएम मोदी से बातचित करती हुई भारतीय खिलाड़ी
  • पीएम मोदी ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा से हनुमान जी के टैटू के बारे में सवाल पूछकर टीम को चौंका दिया था
  • दीप्ति शर्मा ने बताया कि हनुमान जी का टैटू कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करता है
  • दीप्ति शर्मा को टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया जिसमें उन्होंने 22 विकेट और 215 रन बनाए थे
विश्व विजेता टीम इंडिया की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात काफी खास रही है. इस मुलाकात में पीएम मोदी ने महिला खिलाड़ियों से कई सवाल पूछे. ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से प्रधानमंत्री ने ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर पूरी टीम इंडिया चौंक गई. पीएम मोदी के बगल में बैठी स्मृति मंधाना तो बिल्कुल भौचक रह गईं.

हनुमान जी क्या मदद करते हैं?

पीएम मोदी ने दीप्ति से पूछा कि आप जो हनुमान जी का टैटू लगाकर घूमती रहती हैं तो उसमें क्या मदद करते हैं. पीएम मोदी के इस सवाल पर वहां मौजूद सभी खिलाड़ी शोर मचाती हैं. पीएम मोदी के बगल में बैठीं स्मृति मंधाना भी चौंकती हैं. पीएम के सवाल पर दीप्ति ने कहा कि मुझे लगता है कि उससे मैं कठिनाइयों से बाहर आ जाती हूं. तब पीएम मोदी ने दीप्ति से पूछा कि क्या इंस्टाग्राम पर जय श्री राम भी लिखती हो? इस पर दीप्ति ने हां में सिर हिलाते हुए कहा कि जी उसपर भी लिखा हुआ है. गौरतलब है कि दीप्ति प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थीं. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 22 विकेट चटकाए थे जबकि 215 रन ठोके थे.

पीएम मोदी से 5 नवंबर को शाम में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मुलाकात की थी. कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ टीम इंडिया पूरे जश्न मनाते हुए पीएम के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे. विश्व विजयी टीम हंसते-मुस्कुराते हुए पीएम से मिलने पहुंची. कप्तान हरमनप्रीत कौर हाथ में ट्रॉफी लेकर पीएम आवास में प्रवेश करती हैं. हरमन के बगल में सेमीफाइल मुकाबले में शतक ठोकने वाली जेमिमा थीं. पीएम मोदी ने विश्व विजयी टीम को इस जीत की बधाई दी और उनसे काफी रोचक बातें भी कीं.

