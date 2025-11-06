IND vs AUS: अभिषेक शर्मा बनाएंगे आज वर्ल्ड रिकॉर्ड, बस करना है यह काम, फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा नाम

Abhishek Sharma, India vs Australia 4th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज (6 नवंबर 2025) कैरारा (Carrara) में खेला जाएगा. यहां भारतीय टीम के युवा स्टार अभिषेक शर्मा का बल्ला चलता है तो वह 2 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है. जिन्होंने 27 पारियों में इस आंकड़े को छूआ था. 25 वर्षीय शर्मा ने देश के लिए क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में खबर लिखे जाने तक 26 पारियों में 36.96 की औसत से 961 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से अगर आज 39 रन और निकलते हैं तो वह किंग कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे और भारतीय टीम की तरफ से सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले संयुक्त रुप से पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब अभिषेक

यही नहीं अभिषेक शर्मा अगर आज 72 या 72 गेंदों से कम में 39 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय टीम के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज है. जिन्होंने 573 गेंदों में 1000 रन के आंकड़े को छूआ है. वहीं खबर लिखे जाने तक अभिषेक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 गेंदें खेलते हुए 961 रन बनाए हैं.

अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें अभिषेक शर्मा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम की तरफ से 27 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 26 पारियों में 36.96 की औसत से 961 रन निकले हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 2 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज है. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 13 पारियों में 30.50 की औसत से 6 सफलता प्राप्त की है.

