जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ (JNUSU) चुनाव के लिए मंगलवार को हुई वोटिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है. बुधवार रात तक के रुझानों में चारों पदों पर लेफ्ट की बढ़त थी, जबकि गुरुवार की सुबह रुझानों के बाद बदलाव देखने को मिल रहा है. जेनरल सेक्रेटरी के पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) लीड लेती दिख रही है. वहीं बाकी तीनों पदों पर लेफ्ट की बढ़त है. इस बार जेएनयू छात्र संघ के चुनावों में करीब 9 हजार वोटर थे. इनमें से लगभग 67 फीसदी छात्रों ने वोट डाले हैं.  

Nov 06, 2025 09:04 (IST)
संयुक्त सचिव पद पर क्‍या है अपडेट?

दानिश अली (लेफ्ट): 1220

अनुज दमारा (एबीवीपी): 1118

रवि राज (छात्र राजद): 525

मनमोहन मिट्रूका (पीडीएसयू): 234

कुलदीप ओझा (एनएसयूआई): 123

नोटा: 163

रिक्त: 47

NOTA: 24

Nov 06, 2025 09:04 (IST)
महासचिव पद पर क्‍या है स्थिति?

राजेश्वर कांत दुबे (एबीवीपी): 1148

सुनील यादव (लेफ्ट): 1107

शुआब खान (बाप्सा): 500

प्रीति (एनएसयूआई): 272

गोपी कृष्णन यू (एआईएसएफ): 162

नोटा: 185

रिक्त: 44

NOTA: 28

Nov 06, 2025 09:02 (IST)
उपाध्यक्ष पद पर कौन आगे?

के गोपिका (लेफ्ट): 1736

तान्या कुमारी (एबीवीपी): 1096

शेख शहनवाज (एनएसयूआई): 274

नोटा: 257

रिक्त: 64

NOTA: 26

Nov 06, 2025 09:02 (IST)
अध्यक्ष पद पर कौन चल रहा आगे?

अदिति मिश्रा (लेफ्ट): 1111

विकास पटेल (एबीवीपी): 914

शिंदे विजया लक्ष्मी (पीएसए): 763

विकाश (एनएसयूआई): 268

अंगद सिंह (स्वतंत्र): 122

राज रतन राजोरिया (बाप्सा): 137

नोटा: 89

शिरासवा इंदु (दिशा): 48

रिक्त: 29

NOTA: 26

