जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ (JNUSU) चुनाव के लिए मंगलवार को हुई वोटिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है. बुधवार रात तक के रुझानों में चारों पदों पर लेफ्ट की बढ़त थी, जबकि गुरुवार की सुबह रुझानों के बाद बदलाव देखने को मिल रहा है. जेनरल सेक्रेटरी के पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) लीड लेती दिख रही है. वहीं बाकी तीनों पदों पर लेफ्ट की बढ़त है. इस बार जेएनयू छात्र संघ के चुनावों में करीब 9 हजार वोटर थे. इनमें से लगभग 67 फीसदी छात्रों ने वोट डाले हैं.