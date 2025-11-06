जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ (JNUSU) चुनाव के लिए मंगलवार को हुई वोटिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है. बुधवार रात तक के रुझानों में चारों पदों पर लेफ्ट की बढ़त थी, जबकि गुरुवार की सुबह रुझानों के बाद बदलाव देखने को मिल रहा है. जेनरल सेक्रेटरी के पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) लीड लेती दिख रही है. वहीं बाकी तीनों पदों पर लेफ्ट की बढ़त है. इस बार जेएनयू छात्र संघ के चुनावों में करीब 9 हजार वोटर थे. इनमें से लगभग 67 फीसदी छात्रों ने वोट डाले हैं.
संयुक्त सचिव पद पर क्या है अपडेट?
दानिश अली (लेफ्ट): 1220
अनुज दमारा (एबीवीपी): 1118
रवि राज (छात्र राजद): 525
मनमोहन मिट्रूका (पीडीएसयू): 234
कुलदीप ओझा (एनएसयूआई): 123
नोटा: 163
रिक्त: 47
NOTA: 24
महासचिव पद पर क्या है स्थिति?
राजेश्वर कांत दुबे (एबीवीपी): 1148
सुनील यादव (लेफ्ट): 1107
शुआब खान (बाप्सा): 500
प्रीति (एनएसयूआई): 272
गोपी कृष्णन यू (एआईएसएफ): 162
नोटा: 185
रिक्त: 44
NOTA: 28
उपाध्यक्ष पद पर कौन आगे?
के गोपिका (लेफ्ट): 1736
तान्या कुमारी (एबीवीपी): 1096
शेख शहनवाज (एनएसयूआई): 274
नोटा: 257
रिक्त: 64
NOTA: 26
अध्यक्ष पद पर कौन चल रहा आगे?
अदिति मिश्रा (लेफ्ट): 1111
विकास पटेल (एबीवीपी): 914
शिंदे विजया लक्ष्मी (पीएसए): 763
विकाश (एनएसयूआई): 268
अंगद सिंह (स्वतंत्र): 122
राज रतन राजोरिया (बाप्सा): 137
नोटा: 89
शिरासवा इंदु (दिशा): 48
रिक्त: 29
NOTA: 26