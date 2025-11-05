विज्ञापन

दादा नवाब पटौदी की तरह सैफ के बेटे इब्राहिम अली खान ने लगाए छक्के-चौके, देख कर लोग हुए शॉक्ड, बोले- भाई तू एक्टिंग छोड़...क्रिकेटर बन जा

इब्राहिम अली खान के दादा मंसूर अली खान एक क्रिकेटर थे और यही वजह है कि वह मैदान में अच्छे से खेलना जानते हैं.

सैफ के बेटे इब्राहिम अली खान ने लगाए छक्के-चौके
नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान के बेटे हैं. सैफ के पिता एक स्टार खिलाड़ी थे और उन्होंने पुराने जमाने की स्टार एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से शादी रचाई थी. शादी के बाद जब सैफ अली खान हुए तो उन्होंने बड़े होकर पिता का नहीं बल्कि मां का प्रोफेशन ज्वाइन किया. सैफ एक बेहतरीन एक्टर हैं और तीन दशक से बॉलीवुड में एक्टिव हैं. वहीं, अब सैफ के बेटे इब्राहिम अली खान भी पिता की राह पर चल रहे हैं और एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं, लेकिन अब क्रिकेट के मैदान से आए इस वीडियो ने सैफ और उनके बेटे के फैंस को उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है.

इब्राहिम ने खेला क्रिकेट

दरअसल, इब्राहिम अली खान का दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में इब्राहिम की क्रिकेट प्लेइंग स्किल देखने के बाद यूजर्स शॉक्ड हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप इब्राहिम को छक्के-चौकों की बरसात करते देखा जा रहा है. इब्राहिम के अंदर अपने दादा मंसूर अली खान का क्रिकेट टैलेंट साफ नजर आ रहा है. वह खेलते हुए एक प्रोफेशनल क्रिकेट खिलाड़ी की तरह शॉट मार रहे हैं. अब इस वायरल वीडियो पर उनके फैंस बोल रहे हैं कि यह किस लाइन में आ गए भाई साहब, यानी सैफ और इब्राहिम के फैंस चाहते हैं कि उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था.
 

'भाई तू एक्टिंग छोड़...क्रिकेटर बन जा'

इब्राहिम अली खान की बुआ सबा पटौदी खान ने इब्राहिम अली खान के क्रिकेट खेलने वाले वायरल वीडियो पर कमेंट कर लिखा है, यह बिल्कुल अब्बा की तरह खेल रहा है, तुम पर गर्व है मुझे'. एक यूजर ने लिखा है, 'भाई तू एक्टिंग छोड़ क्रिकेटर बन जा, बढ़िया खेल रहा है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'क्रिकेट तो इसके डीएनए में है, हम सब क्रिकेट के प्यार करते हैं'. एक और लिखता है, 'अपने स्टार खिलाड़ी दादा की कॉपी है इब्राहिम अली खान'. अब इब्राहिम अली खान के इस वीडियो पर लोग ऐसे ही कमेंट पोस्ट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं. बता दें, इब्राहिम अली खान ने खुशी कपूर संग फिल्म नादानियां से डेब्यू किया था. इसके बाद वह फिल्म सरजमीं रिलीज हुई थी, दोनों ही फिल्में फ्लॉप हुईं और अब वह फिल्म दिलेर में नजर आएंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

