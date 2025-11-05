यूपी के झांसी में क्रिकेट खेलते-खेलते LIC कर्मचारी की मौत, परिवार में छाया मातम

यूपी के झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स की क्रिकेट खेलते-खेलते अचनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि जिस शख्स की मौत हुई है वो एलआईसी में नौकरी करता था. मृतक एलआईसी में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पुहंचकर मृतक के शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मृतक शख्स की पहचान 30 वर्षीय रविन्द्र अहिरवार के रूप में की है. रविन्द्र, झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र के नालगंज का रहने वाला था.

पुलिस की शुरुआती जांच में जिस समय ये घटना हुई उससे ठीक पहले वह बॉलिंग कर रहा था. तभी एकाएक उसे प्यास लगी और उसने पानी पीया. पानी पीते ही रविन्द्र को उल्टी हुई और उसके बाद वो गिर गया. इसके बाद उसके दूसरे साथी जबतक उसतक पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी. रविन्द्र की मौत किस वजह से हुई है अभी इसका पता नहीं चल सका है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही ये पक्के तौर पर पता चल सकेगा कि आखिर रविन्द्र की मौत की वजह से क्या है. रविन्द्र के छोटे भाई अरविंद ने बताया कि रविन्द्र एलआईसी में दो साल पहले विकास अधिकारी के पद पर भर्ती हुआ था. बॉलिंग करने के बाद वो जैसे ही बेहोश हुआ तो उसे तुरंत सभी लेकर पास के अस्पताल पुहंचे जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.