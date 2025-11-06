विज्ञापन
मोकामा विधानसभा सीट दुलारचंद यादव की हत्या के बाद बिहार की सबसे चर्चित सीट बन गई है. दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप जेडीयू के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगा है.

  • बिहार चुनाव 2025 में कई बाहुबली उम्मीदवार मोकामा, एकमा, दानापुर, मांझी और अन्य सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं
  • मोकामा सीट पर दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप जेडीयू के बाहुबली अनंत सिंह पर लगा था, जो जेल में है
  • दानापुर से रजद के बाहुबली उम्मीदवार रीतलाल यादव जेल में बंद हैं, उन पर रंगदारी मांगने और हत्या का आरोप है
पटना:

बिहार में बाहुबलियों का दबदबा कई विधानसभा सीटों पर देखने को मिलता है. इन सीटों पर पक्ष और विपक्ष में कई बार बाहुबलियों की टक्‍कर देखने को मिलती है. बिहार चुनाव 2025 में भी कई बाहुबली मैदान में उतरे हैं. मोकामा विधानसभा सीट दुलारचंद यादव की हत्या के बाद बिहार की सबसे चर्चित सीट बन गई है. दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप जेडीयू के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगा है. एकमा, दानापुर और मांझी जैसी सीटों पर भी बाहुबली चुनाव मैदान में ताक ठोक रहे हैं. इन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज कैसा रहता है, ये काफी मायने रखता है. आइए आपको बताते हैं कि बाहुबलियों की सीटों पर वोटिंग की चाल क्‍या संकेत दे रही है.   

मोकामा विधानसभा सीट 

मोकामा विधानसभा सीट दुलारचंद यादव की हत्या के बाद बिहार की सबसे चर्चित सीट बन गई है. दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप जेडीयू के बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगा है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. अनंत सिंह के सामने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की चुनौती है, तो वीणा देवी और पीयूष प्रियदर्शी उन्हें मात देने की पूरी कोशिश में हैं. 

एकमा विधानसभा सीट

एकमा सीट पर बाहुबलियों की टक्‍कर देखने को मिल रही है. एकमा सीट पर बाहुबली धूमल सिंह सारण जिले की एकमा विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, जहां से जेडीयू के टिकट पर बाहुबली मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह किस्मत आजमा रहे हैं. 

दानापुर से रीतलाल यादव 

दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के खिलाफ रजद के बाहुमली रीतलाल यादव को चुनाावी मेदान में उतारा है. रीतलाल यादव भाजपा नेता सत्‍यनारायाण सिनहा की हत्‍या के मामले में आरोपी हैं वह अभी 50 लाख रुपये के रंगदारी मांगने के अरोप में जेल में बंद हैं. 

लालगंज से मुन्‍ना शुक्‍ला की बेटी शिवानी 

लालगंज सीट से बाहुबली मुन्‍ना शुक्‍ला की बेअी शिवानी शुक्‍ला राजद की उम्‍मीदवार हैं. इस सीट से मुन्‍ना शुक्‍ला और उनकी पत्‍नी अनु शुक्‍ला भी विधायक रह चुकी हैं. 

रघुनाथपुर सीट से ओसामा शहाब 

आरजेडी ने रघुनाथपुर सीट से ओसामा शहाब को टिकट दिया है. ओसामा के दिवंगत पिता शहाबुद्दीन बाहुबली और पूर्व सांसद रह चुके हैं. ओसामा की मां हिना शहाब ने 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था. 

ब्रह्मपुर से हुलास पांडेय मैदान में 

ब्रह्मपुर सीट से लोजपा (रामविलास) की टिकट पर बाहुबाली हुलास पांडेय को चुनाव मैदान में उतारा है. हुलास बाहुबली सुनील पांडेय के भाई हैं. इससे पहले हुलास पांडे 2020 में ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे. हुलास पांडे पर रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या का भी आरोप है. 

मांझी सीट से रणधीर सिंह

जदयू ने मांझी सीट से बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट दिया है. सांसद भी रह चुके प्रभुनाथ सिंह फिलहाल मसरख के तत्कालीन विधायक अशोक सिंह की हत्याकांड के मामले जेल में सजा काट रहे हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 17 जिलों में मतदान हो रहा है, जिनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और उसके बाद मतगणना 14 नवंबर को होगी. 

