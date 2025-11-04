विज्ञापन

जब क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं थे पैसे, तब इस एक्ट्रेस ने चुपचाप उठाया था महिला टीम का खर्चा, बनी थीं मसीहा...पहचाना क्या?

इस एक्ट्रेस ने अपने पैसे देकर महिला क्रिकेट टीम को टूटने से बचाया. उस वक्त जब सबने साथ छोड़ दिया था, इस एक्ट्रेस ने चुपचाप मदद की और ‘इनविज़िबल हीरो’ कहलाईं.

वो अक्सर कैमरे के सामने मुस्कुराती दिखती थीं. कभी क्रिकेट शो होस्ट करते हुए, कभी किसी इवेंट में अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचते हुए. लेकिन किसी को नहीं पता था कि कैमरे के पीछे वो कुछ ऐसा कर रही थीं, जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा. 2000 के दशक की शुरुआत में जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पास फंड नहीं था, तब एक टीवी स्टार और एक्ट्रेस ने चुपचाप मदद का हाथ बढ़ाया. आखिर कौन थीं वो बॉलीवुड की इनविजिबल स्पॉन्सर? अगर आप अब तक समझ नहीं पाए हैं तो आपको बता दें कि वह कोई और नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस मंदिरा बेदी हैं.

जब पैसों से नहीं, दिल से हुई मदद

दरअसल, मंदिरा बेदी ने उस वक्त महिला क्रिकेट टीम को संभाला जब उनके पास जर्नी तक के पैसे तक नहीं थे. उन्होंने अपनी कमाई, यानी पूरी एंडोर्समेंट फीस, टीम को दे दी ताकि खिलाड़ी विदेश में खेल सकें, टिकट खरीद सकें और तैयारी जारी रख सकें. इतना ही नहीं, उन्होंने एक ज्वेलरी ब्रांड को भी टीम के स्पॉन्सर के रूप में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई. ये किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा था जहां ग्लैमर वर्ल्ड की स्टार पर्दे के पीछे असली हीरो बन गईं.

जिसने बदलाव की नींव रखी

मंदिरा बेदी की ये मदद उस समय किसी चमत्कार से कम नहीं थी. जब महिला क्रिकेट को लेकर किसी को भरोसा नहीं था, तब उन्होंने बिना किसी शोर के अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया. उनकी वजह से खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला, टीम टूटी नहीं, बल्कि और मज़बूत होती गई. वक्त बीतता गया, हालात बदले और आखिर 2006 में BCCI ने महिला क्रिकेट को अपने अधीन ले लिया. तब जाकर दुनिया को समझ आया कि कभी किसी ने चुपचाप इस सपने को ज़िंदा रखा था. मंदिरा बेदी ने बिना बैट थामे, मैदान के बाहर रहकर असली खिलाड़ी बनकर दिखाया.

