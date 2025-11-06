विज्ञापन
विशेष लिंक
2 minutes ago

IND vs AUS LIVE Score, 4th T20I: क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में हो रहे सीरीज के चौथे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में तीसरा झटका लगा है. गिल 45 के स्कोर पर आउट हुए. उनसे पहले भारत ने शिवम दुबे (22) और अभिषेक शर्मा (28) के स्कोर पर पवेलियन लौटे. बता दें, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने पांच मैचों की सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है जबकि ऑस्ट्रेलिया ने चार बदलाव किए हैं. (Live Cricket Score) 

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- 1 शुभमन गिल, 2 अभिषेक शर्मा, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 अक्षर पटेल, 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 जितेश शर्मा, 8 शिवम दुबे, 9 अर्शदीप सिंह, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), 2 मैथ्यू शॉर्ट, 3 जॉश इंग्लिस, 4 टिम डेविड, 5 जॉश फ़िलिपे, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 ग्लेन मैक्सवेल , 8 बेन ड्वारश्विस, 9 ज़ेवियर बार्टलेट, 10 नेथन एलिस, 11 ऐडम जंपा

Here are the LIVE Score updates of India vs Australia 4th T20I straight from Queensland Carrara

Nov 06, 2025 14:58 (IST)
Link Copied
Share

India Vs Australia LIVE SCORE: गिल को जाना होगा

शुभमन गिल को जाना होगा. बोल्ड हुए गिल. अर्द्धशतक से चूके. स्लो ऑफ कटर. एक्रास द लाइन खेलने की कोशिश. लेकिन ऑफ स्टंप उखड़ गया. 
14.1 ओवर: भारत 121/3 

Nov 06, 2025 14:54 (IST)
Link Copied
Share

India Vs Australia LIVE SCORE: अब गिल का प्रहार

कप्तान के बाद अब गिल का प्रहार. गेंद ने लंबी दूरी तय की है. 

Nov 06, 2025 14:53 (IST)
Link Copied
Share

India Vs Australia LIVE SCORE: गिल का सफल रिव्यू

गिल ने रिव्यू लिया. यह रिव्यू सफल रहा. स्निको पर दिखा कि बल्ले से लगकर गेंद पैड पर लगी थी.

Nov 06, 2025 14:50 (IST)
Link Copied
Share

India Vs Australia LIVE SCORE: 100 पार स्कोर

भारत का स्कोर 100 पार हुआ. एक बार फिर वही शॉर्ट. कनेक्शन जबरदस्त था और गेंद स्टैंड में जाकर गिरी. ऑफ साइड के बाहर फुल गेंद थी. सूर्या गेंद तक पहुंचे और स्लॉग स्वीप करके शानदार छक्का जड़ा. गेंद मिडविकेट बाउंड्री से ऊपर उड़कर गई. इसके साथ ही भारत का स्कोर 100 पार हुआ.

12.3 ओवर: भारत 105/2

Nov 06, 2025 14:48 (IST)
Link Copied
Share

India Vs Australia LIVE SCORE: सूर्या के बल्ले से आया छक्का

सूर्यकुमार यादव के बल्ले से आया शानदार छक्का. स्लॉग स्वीप किया और गेंद बाउंड्री लाइन के पार भेजी. सूर्या इस शॉर्ट पर कंट्रोल पर नहीं थे, लेकिन गैप मिला.

12.3 ओवर: भारत 99/2

Nov 06, 2025 14:41 (IST)
Link Copied
Share

India Vs Australia LIVE SCORE: भारत को लगा दूसरा झटका

भारत को लगा दूसरा झटका. शिवम दुबे को जाना होगा. बोल्ड हुए. लेग स्टंप उखड़ गया उनका.  22 रन बना पाए. ओवर द विकेट से आए थे नेथन एलिस. स्लोअर ऑफ कटर. बैक ऑफ लेंथ. क्लिप करना चाहा था. लेकिन बैलेंस अच्छा नहीं था.  दुबे एक चौका और एक छक्का लगाकर आउट हुए. 
11.3 ओवर: भारत  88/2

Nov 06, 2025 14:40 (IST)
Link Copied
Share

India Vs Australia LIVE SCORE: भारत का स्कोर 100 के करीब

भारत का स्कोर 100 के करीब है. आखिरी ओवर से 13 रन आए हैं. लगता है संदेश पहुंच गया है, क्योंकि आखिरी ओवर से पहले रिंकू सिंह संदेश  लेकर पहुंचे थे मैदान पर. भारत का रन रेट 8 के करीब है. 
11.0 ओवर: भारत 88/1

Nov 06, 2025 14:36 (IST)
Link Copied
Share

India Vs Australia LIVE SCORE: शानदार छक्का

शिवम दुबे ने एडम जम्पा की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा है. गेंद ही खो गई है. उनके स्लॉट में गेंद थी और उन्होंने इसे स्क्रीन के बाहर भेज दिया है. फुलर गेंद थी. घुटने देके और उड़ा के मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से
10.2 ओवर: भारत 82/1

Nov 06, 2025 14:34 (IST)
Link Copied
Share

India Vs Australia LIVE SCORE: 10 ओवरों का खेल पूरा हुआ

10 ओवरों का खेल पूरा हुआ. भारत का रन रेट 7.5 का है. गिल आज बड़ी पारी खेलते दिख रहे हैं. वो सेट हो चुके हैं और धीरे-धीरे अपने अर्द्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं. आखिरी पांच ओवर में 37 रन आए हैं. भारत को अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो दोनों को गियर बदलना होगा. 

10.0 ओवर: भारत 75/1

Nov 06, 2025 14:29 (IST)
Link Copied
Share

India Vs Australia LIVE SCORE: इस ओवर से आए सिर्फ 4 रन

इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए हैं. अभिषेक के आउट होने के बाद शिवम दुबे आए हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि वह किस तरह बल्लेबाजी करते हैं. टीम इंडिया का रन रेट अभी 7 से ऊपर है और इसको बनाए रखने की होगी. 
8.0 ओवर: भारत 62/1

Nov 06, 2025 14:20 (IST)
Link Copied
Share

Ind vs AUS LIVE: अभिषेक शर्मा आउट, भारतीय टीम को लगा पहला झटका

भारतीय टीम को पहला झटका विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के रुप में लगा है. पारी का आगाज करते हुए वह 21 गेंद में 133.33 की स्ट्राइक रेट से 28 रन बनाकर ऐडम जंपा का शिकार बने हैं. उनका शानदार कैच टिम डेविड ने पकड़ा है.

Nov 06, 2025 14:14 (IST)
Link Copied
Share

Ind vs AUS LIVE: पहला पावरप्ले समाप्त, भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने ठोके 49 रन

भारतीय बल्लेबाजी पारी का पहला पावरप्ले समाप्त हो चुका है. भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवरों में बिना किली नुकसान के 49 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा 22 गेंद में 13, जबकि अभिषेक शर्मा 18 गेंद में 26 रन बनाकर नाबाद हैं. 

Nov 06, 2025 13:59 (IST)
Link Copied
Share

Ind vs AUS LIVE: अभिषेक का विस्फोट शुरु, जानें 3 ओवरों के बाद क्या है भारतीय टीम का स्कोर

भारतीय बल्लेबाजी पारी के 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं. अभिषेक शर्मा शुरुआती ओवरों में ही काफी विध्वंसक नजर आ रहे हैं. टीम के लिए 9 गेंदो में वह 12 जबकि, गिल 8 गेंद में 7 रन बनाकर मैदान में जमें हुए हैं. टीम का स्कोर 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 20 रन है. 

Nov 06, 2025 13:46 (IST)
Link Copied
Share

Ind vs AUS LIVE: खेल शुरु, गिल और अभिषेक क्रीज पर, ड्वारश्विस कर रहे हैं गेंदबाजी

खेल शुरु हो गया है. भारत की तरफ से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा पारी का आगाज करने मैदान में आए हैं. वहीं विपक्षी टीम की तरफ से बेन ड्वारश्विस गेंदबाजी कर रहे हैं. 

Nov 06, 2025 13:32 (IST)
Link Copied
Share

Ind vs AUS LIVE: ग्लेन मैक्सवेल सहित इन 4 खिलाड़ियों की हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी

चौथे टी20 मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में ग्लेन मैक्सवेल, ऐडम जंपा, जॉश फ़िलिपे और बेन ड्वारश्विस को शामिल किया गया है. 

Nov 06, 2025 13:28 (IST)
Link Copied
Share

Ind vs AUS LIVE: 4 बदलाव के साथ चौथे T20I में उतरी है ऑस्ट्रेलियाई टीम

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), 2 मैथ्यू शॉर्ट, 3 जॉश इंग्लिस, 4 टिम डेविड, 5 जॉश फ़िलिपे, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 ग्लेन मैक्सवेल , 8 बेन ड्वारश्विस, 9 ज़ेवियर बार्टलेट, 10 नेथन एलिस, 11 ऐडम जंपा

Nov 06, 2025 13:27 (IST)
Link Copied
Share

Ind vs AUS LIVE: बिना किसी बदलाव के मैदान में उतर रही है भारतीय टीम

भारत : 1 शुभमन गिल, 2 अभिषेक शर्मा, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 अक्षर पटेल, 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 जितेश शर्मा, 8 शिवम दुबे, 9 अर्शदीप सिंह, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह

Nov 06, 2025 13:25 (IST)
Link Copied
Share

Ind vs AUS LIVE:मिचेल मार्श ने जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज क्वींसलैंड स्थित कैरारा ओवल में खेला जा रहा है. जहां ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
India, Australia, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now