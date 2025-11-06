IND vs AUS LIVE Score, 4th T20I: क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में हो रहे सीरीज के चौथे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में तीसरा झटका लगा है. गिल 45 के स्कोर पर आउट हुए. उनसे पहले भारत ने शिवम दुबे (22) और अभिषेक शर्मा (28) के स्कोर पर पवेलियन लौटे. बता दें, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने पांच मैचों की सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है जबकि ऑस्ट्रेलिया ने चार बदलाव किए हैं. (Live Cricket Score)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- 1 शुभमन गिल, 2 अभिषेक शर्मा, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 अक्षर पटेल, 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 जितेश शर्मा, 8 शिवम दुबे, 9 अर्शदीप सिंह, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), 2 मैथ्यू शॉर्ट, 3 जॉश इंग्लिस, 4 टिम डेविड, 5 जॉश फ़िलिपे, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 ग्लेन मैक्सवेल , 8 बेन ड्वारश्विस, 9 ज़ेवियर बार्टलेट, 10 नेथन एलिस, 11 ऐडम जंपा

