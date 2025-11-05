Instant neend kaise laye : नींद ना आना भी एक बीमारी है, जिसकी वजह से शरीर पूरे दिन थका-थका सा महसूस करता है और इंसान इस बीमारी के चलते जल्दी बूढ़ा होने लगता है. नींद ना आने की कई वजह हो सकती है, जिसमें सबसे बड़ा कारण दिनचर्या है. बदलते और बिजी लाइफस्टाइल के चलते लोग अपनी थकान नहीं मिटा पा रहे हैं. दिनभर मेहनत करने के बाद भी लोगों को बेचैनी के चलते गहरी नींद नहीं आ रही है. इसके चलते लोगों को कई बीमारियां अपनी जद में ले रही हैं. अगर किसी को नींद ना आने की बीमारी है और पूरी रात बिस्तर पर करवटें ही बदलते रहते हैं, तो आपको शरीर के इन अंगों को दबाना है, जिससे पूरी रात में आपकी आंख एक बार भी नहीं खुलेगी.
सर्दी में तुलसी को हरा-भरा कैसे रखें? ये 3 काम पौधे को रखेंगे हरा-भरा
कौन से अंग दबाने से आएगी अच्छी नींद? (Which Body Parts to Press for Better Sleep?)
नींद लाने के लिए शरीर के इन अंगों के दबाने की प्रक्रिया को एक्यूप्रेशर कहा जाता है, जो कि एक चीनी मेडिकल ट्रीटमेंट है. इस ट्रीटमेंट में शरीर के कुछ खास हिस्सों को दबाकर मजे की नींद ली जा सकती है. हम आपको बताने जा रहे हैं नींद लाने में करने वाले इन 4 प्रेशर प्वाइंट के बारे में, जो आप डॉक्टर की सलाह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं.1. कान के पीछे वाला हिस्सा (Behind the Ear)
अगर चिंता और सिरदर्द की वजह से नींद में खलल हो रही है, तो कान के पीछे ठीक इयरलोब के पीछे के हिस्से को धीरे-धीरे दबाने से आपको अच्छी नींद आने लगेगी. इस प्वाइंट को कम से कम 10 से 20 बार दबाना है. इस प्वाइंट को एनमिया कहा जाता है, जो नींद लाने में बहुत मददगार है.
कई बार ब्लड प्रेशर हाई होने और टेंशन की वजह से भी नींद नहीं आती है. ऐसे में आईब्रो और सिर के बीच का प्वाइंट हल्के दबाव से दबाएं. यह आपकी मानसिक शांति बढ़ाता है और नींद आने में मदद करता है.3. गर्दन के नीचे (Below the Neck)
मालिश के दौरान जब गर्दन पर हाथ फेरते हैं, तो नींद का जबरदस्त आभास होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि गर्दन के ऊपरी हिस्से पर एक खास बिंदु होता है, जिसे अंगूठे की मदद से दबाने पर तुरंत सुकून मिलता है और आंख झपकने लगती है. यह पॉइंट रिलैक्सेशन प्वाइंट कहलाता है.4. हाथों पर (On the Hands)
हाथों की उंगलियों में भी स्लीप पॉइंट्स होते हैं. उंगलियों को हथेली से बढ़ाकर कलाई तक ले जाएं और वहां धीरे-धीरे दबाएं. ये पॉइंट्स नर्व सिस्टम को रिलैक्स करते हैं, जिससे नींद आने में बहुत मदद मिलती है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं