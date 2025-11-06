विज्ञापन
चटनी क्यों गिराई... 45 साल के पेंटर की बेरहमी से हत्या, 2 घंटे तक प्रताड़ित करने के बाद मारा चाकू

चारों युवकों को मंगलवार को मौला अली से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने कार और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया है. तीन आरोपियों को चंचलगुडा जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.

कथित तौर पर गुस्साए युवकों ने मुरली कृष्ण को जबरन कार में बैठा लिया.
नाचराम:

हैदराबाद में एक 45 वर्षीय पेंटर की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उससे चटनी गिर गई थी.  ये हैरान करने वाली घटना नाचराम इलाके की है. जानकारी के अनुसार चटनी गिरने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद चार युवकों ने 45 साल के मुरली कृष्ण को बेरहमी से मार दिया. पीड़ित मुरली कृष्ण को कथित तौर पर चाकू घोंपने से पहले दो घंटे तक प्रताड़ित किया गया. राचकोंडा पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपियों की पहचान मोहम्मद जुनैद (18), शेख सैफुद्दीन (18), पी. मणिकांत (21) और एक 16 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है. ये घटना सोमवार देर रात की है. जानकारी के अनुसार चारों आरोपी एनजीआरआई के पास एक मोबाइल टिफिन सेंटर में देर रात खाना खाने के लिए रुक थे. खाना खाते समय, मुरली कृष्ण की प्लेट से चटनी गलती से एक युवक के कपड़ों पर गिर गई. जिसके बाद बहस छिड़ गई, और मुरली कृष्ण द्वारा कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर यह और बढ़ गई.

बार-बार पूछते रहे चटनी क्यों गिराई

कथित तौर पर गुस्साए युवकों ने मुरली कृष्ण को जबरन कार में बैठा लिया. अगले दो घंटों तक, उसे मारते रहे. इस दौरान उसे सिगरेट से भी जलाया गया. साथ ही उससे पूछते रहे कि उसने उन पर चटनी कैसे गिराई. इसके बाद सुबह-सुबह, वे नाचराम औद्योगिक क्षेत्र में एक सुनसान जगह पर पहुंचे. कथित तौर पर एक आरोपी जुनैद ने चाकू निकाला और मुरली कृष्ण पर कई बार वार किया.

घायल होने के बावजूद, पीड़ित कार का दरवाज़ा खोलने में कामयाब रहा और अपनी जान बचाने के लिए बाहर कूद गया. पीड़ित कार से लगभग 200 मीटर दूर सड़क पर गिर पड़ा. हमलावरों ने उसका पीछा किया और घटनास्थल से भागने से पहले यह सुनिश्चित किया कि वह मर चुका है. 

चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार

राहगीरों ने सुबह लगभग 5:40 बजे शव देखा और नाचराम पुलिस को सूचना दी. विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सिग्नल डेटा की मदद से अपराधियों का पता लगाने के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गईं. चारों युवकों को मंगलवार को मौला अली से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने कार और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया है. तीनों आरोपी को चंचलगुडा जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.

