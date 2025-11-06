Ashes 2025-26 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने खड़ी की 'बूढ़े' खिलाड़ियों की फौज! उम्र देख पकड़ लेंगे माथा

- ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया जिसमें 30 साल से कम उम्र का केवल एक खिलाड़ी है
- टीम में स्टीव स्मिथ कप्तान हैं और अधिकांश खिलाड़ी 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं
- एशेज सीरीज के पहले टेस्ट की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में होगी और कुल पांच टेस्ट मैच खेले जाएंगे
Australia Squad For Ashes 2025: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बीच खेले जाने वाले प्रतिष्ठित एशेज सीरीज के अगले सीजन का आगाज 21 नवंबर से हो रहा है. आगामी सीजन के पहले मुकाबले के लिए कंगारू टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. हैरानी वाली बात यह कि चुने गए 15 सदस्यीय खिलाड़ियों में कैमरून ग्रीन एकमात्र खिलाड़ी हैं, जो 30 साल से कम के हैं. बाकी के अन्य 14 खिलाड़ी 30 साल से ज्यादा हैं. जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर चर्चा शुरु हो गई है. कुछ लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अब केवल बूढ़े खिलाड़ियों की टीम रह गई है.
एशेज के लिए चुने गए सभी खिलाड़ियों की उम्र
स्टीव स्मिथ - 36 साल और 157 दिन
सीन एबॉट - 33 साल और 251 दिन
स्कॉट बोलैंड - 36 साल और 209 दिन
एलेक्स कैरी - 34 साल और 71 दिन
ब्रेंडन डॉगेट - 31 साल और 187 दिन
कैमरून ग्रीन - 26 साल और 156 दिन
जोश हेजलवुड - 34 साल और 302 दिन
ट्रेविस हेड - 31 साल और 312 दिन
जोश इंगलिस - 30 साल और 247 दिन
उस्मान ख्वाजा - 38 साल और 323 दिन
मार्नस लाबुशेन - 31 साल और 137 दिन
नाथन लियोन - 37 साल और 351 दिन
मिचेल स्टार्क - 35 साल और 280 दिन
जेक वेदरल्ड - 31 साल और 2 दिन
ब्यू वेबस्टर - 31 साल और 340 दिन
एशेज 2025-26 शेड्यूल
पहला टेस्ट- पर्थ- 21 से 25 नवंबर
दूसरा टेस्ट- ब्रिस्बेन- 4 से 8 दिसंबर 2025
तीसरा टेस्ट- एडिलेड- 17 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025
चौथा टेस्ट-सिडनी- 4 जनवरी से 8 जनवरी 2025
ऑस्ट्रेलिया का स्क्वॉड
स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड और ब्यू वेबस्टर.
यह भी पढ़ें- IND vs AUS: अभिषेक शर्मा बनाएंगे आज वर्ल्ड रिकॉर्ड, बस करना है यह काम, फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा नाम