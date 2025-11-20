विज्ञापन
क्रिकेट की दुनिया के ऊटपटांगा शॉट, नाम भी अजब गजब, जानें कौन हैं वो खिलाड़ी

बात करें मौजूदा समय में क्रिकेट की दुनिया में तीन ऐसे बल्लेबाजों के बारे में जो ऊटपटांगा शॉट लगाते हैं तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

Glenn Maxwell
  • फुटबॉल विश्व में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है, जबकि भारत में क्रिकेट के लगभग 612 मिलियन प्रशंसक हैं
  • सूर्यकुमार यादव अपने सुपला और अपरकट जैसे अनोखे शॉट्स के लिए क्रिकेट प्रेमियों में लोकप्रिय हैं
  • पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज सैम अयूब का नो लुक शॉट दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है
दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल जरुर फुटबॉल है. मगर क्रिकेट को पसंद करने वाले लोगों की भी संख्या कम नहीं है. केवल भारत में ही करीब 612 मिलियन लोग इस खेल के दीवाने हैं. क्रिकेट की रोमांचकता को खिलाड़ियों के ऊटपटांग शॉट और बढ़ा देते हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं जो अपनी अंतरंगी शॉट से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं. मौजूदा समय में भी कई होनहार बल्लेबाज हैं जो अपने अजीबोगरीब शॉट से लोगों को चौंका देते हैं. कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं-

सूर्यकुमार यादव का 'सुपला' शॉट

भारतीय टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव जिस तरह से मैदान में स्वीप शॉट खेलते हैं. उसे देख एक पल के लिए हर कोई अपना दिल हार जाता है. इसके अलावा वह अपने अपरंपरागत और अनोखे शॉट्स जैसे 'सुपला' शॉट' और 'अपरकट' के लिए भी क्रिकेट की दुनिया में मशहूर हैं.

सैम अयूब का 'नो लुक शॉट'

पाकिस्तानी युवा सलामी बल्लेबाज सैम अयूब भी क्रिकेट की दुनिया में अजीबोगरीब शॉट लगाने के लिए मशहूर हैं. उनका 'नो लुक शॉट' तो देखते ही बनता है. जिस तरफ से वह लेग साइड की तरफ शॉट लगाते समय गेंद से दूर देखते हैं. वह पल क्रिकेट प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देता है. इसी शॉट के जरिए उन्होंने 94 मीटर का छक्का लगाया था. जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं.

ग्लेन मैक्सवेल का 'नो फुटवर्क' शॉट

ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को कोई कैसे भूल सकता है. वैसे तो वह मैदान में कई तरह के अंतरंगी शॉट लगाते हैं. मगर वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरफ से 'नो फुटवर्क' शॉट लगाए थे. उसे देख पूरी दुनिया झूम उठी थी.

