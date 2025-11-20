लिटन दास का धमाका, मीरपुर में शतक के साथ बनाए 3 बडे रिकॉर्ड, दिग्गजों के क्लब में हुई एंट्री

मौजूदा समय में आयरलैंड की टीम बांग्लादेश के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 नवंबर से मीरपुर में खेला जा रहा है. यहां लिटन दास ने अपनी उम्दा बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया है. टीम के लिए पहली पारी में 6वें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए दास ने कुल 192 गेंदों का सामना किया. इस बीच 66.66 की स्ट्राइक रेट से 128 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के देखने को मिले.

लिटन दास ने पूरा किया टेस्ट करियर का 5वां शतक

मीरपुर में बेहतरीन खेल दिखाते हुए लिटन दास ने अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक पूरा कर लिया है. इस शतक के साथ ही वह बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले संयुक्त रुप से 6वें बल्लेबाज भी बन गए हैं. पहले स्थान पर मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम का नाम आता है. जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में क्रमशः 13-13 शतक लगाए हैं.

लिटन दास ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 3000 रन

लिटन दास ने मीरपुर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट क्रिकेट में 3000 के आंकड़े को पार कर लिया है. 2015 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने बांग्लादेश की तरफ से 52* टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 90 पारियों में 35.42 की औसत से 3117 रन निकले हैं. वह बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज हैं.

रहीम और दास के बीच हुई 7वीं शतकीय साझेदारी

मीरपुर में मुशफिकुर रहीम और लिटन दास के बीच हुई शतकीय साझेदारी उनके बीच टेस्ट क्रिकेट की 7वीं शतकीय साझेदारी है. बांग्लादेश की तरफ से यह जोड़ी टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतकीय साझेदारी करने वाली पहली जोड़ी है.

बांग्लादेश की तरफ से मुशफिकुर रहीम और लिटन दास के अलावा हबीबुल बशर और जावेद उमर, मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम एवं मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने 5 या उससे ज्यादा की शतकीय साझेदारियां की है.

