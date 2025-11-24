Asia Cup Rising Stars 2025: फाइनल में रोमांच की सारीं हदें पार, पाकिस्तान ने सुपर ओवर में बांग्लादेश को हराया, तीसरी बार जीता खिताब

Asia Cup Rising Stars 2025 Final, Pakistan A beat Banglades A: दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ए ने एक रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को सुपर ओवर में हराकर तीसरा बार एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब अपने नाम किया. साल 2013 में टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी. उस साल भारत ने खिताब जीता था. उसके बाद श्रीलंका ने लगातार दो बार और फिर पाकिस्तान ए ने लगादार दो बार खिताब जीता. पिछली बार अफगानिस्तान ए ने यह टूर्नामेंट अपने नाम किया था. पाकिस्तान ने 2019 और 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता था. रविवार को हुए फाइनल में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. हालांकि, टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी और टीम 20 ओवर में 5 विकेट से नुकसान पर 125 रन बना पाई और बांग्लादेश ए को जीत के लिए 126 का लक्ष्य मिला था.

सुपर ओवर में जीता पाकिस्तान

बांग्लादेश ने सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 रन बनाए. दूसरी गेंद पर आउट हुए. जबकि तीसरी गेंद पर बांग्लादेश को वाइड और बाई के 5 रन मिले. जिशन अगली गेंद पर आउट हुए. ऐसे में पाकिस्तान को जीत के लिए 7 का लक्ष्य मिला.

मसूद और सदाकत पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी को आए थे. पहली गेंद पर मदूस ने लेग बाइ का एक रन लिया. अगली गेंद पर सदाकत ने सिंगल लिया. मसूद ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका जड़ा. वहीं चौथी गेंद पर मसूद ने सिंगल लिया और इस तरह से पाकिस्तान ने तीसरा बार खिताब अपने नाम किया. पाकिस्तान ने इससे पहले 2019 और 2023 में ट्रॉफी जीती थी.

रोमांचक मुकाबला हुआ टाई

पाकिस्तान ए से मिले लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई. बांग्लादेश के 53 के स्कोर पर 7 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला. और टीम को रन चेज में बनाए रखा. एक समय जब लग रहा था कि बांग्लादेश आसानी से मैच जीत जाएगी, पाकिस्तान ने फिर वापसी की और बांग्लादेश को झटके दिए. 17.2 ओवर में बांग्लादेश को 9वां झटका लगा था और उसे जीत के लिए तब 30 रन चाहिए थे. यहां पर लगा कि मैच पाकिस्तान के पाले में चला गया है, लेकिन रिपन मंडल और अब्दुल गफ्फार सकलैन ने कुछ बड़े हिट्स लगाए.

आखिरी दो ओवरों का रोमांच

पाकिस्तान को आखिरी 12 गेंदों में जीत के लिए 27 रन चाहिए थे. पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी करने शाहिद अजीज आए थे. अब्दुल गफ्फार सकलैन ने ऐसे में छक्के के साथ ओवर की शुरुआत की. वहीं ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक रिपन के पास थी और उन्होंने चौथी गेंद पर छक्का जड़ा. अब्दुल गफ्फार सकलैन ने ओवर की आखिरी गेंद पर भी छक्का जड़ा. इस ओवर में मैच पूरी तरह से पलट गया. बांग्लादेश ने इस अहम ओवर में 20 रन बटोरे. आखिरी ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 7 रन बनाने थे.

पाकिस्तान के लिए आखिरी ओवर फेंकने अहमद दानियाल आए थे. उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर दो रन दिए. लेकिन फिर डॉट गेंद फेंकी. तीसरी गेंद पर सिंगल आया. जबकि अहमद दानियाल ने दबाव में अच्छी गेंदबाजी की और चौथी गेंद डॉट फेंकी. आखिरी दो गेंद पर बांग्लादेश को तीन रन चाहिए थे. लेकिन टीम सिर्फ दो रन बना पाई और दोनों बाइ के आए. ऐसे में मैच टाई हुआ और सुवर ओवर में गया.