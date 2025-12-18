विज्ञापन
विशेष लिंक

Fog Alert: चारों ओर कोहरा ही कोहरा... दिल्ली, नोएडा से पंजाब तक सफेद चादर, बर्फीली हवाओं से भी बदला मौसम

Delhi Weather News Today: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 18 दिसंबर को घना कोहरा दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग ने उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया था.

Read Time: 4 mins
Share
Fog Alert: चारों ओर कोहरा ही कोहरा... दिल्ली, नोएडा से पंजाब तक सफेद चादर, बर्फीली हवाओं से भी बदला मौसम
Fog Alert Delhi Uttar Pradesh : घना कोहरा दिल्ली उत्तर प्रदेश में छाया
  • उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे के कारण सड़क पर दृश्यता पांच मीटर तक सीमित हो गई है
  • नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है
  • अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में कोहरे का प्रभाव बना रहेगा, तापमान 9 से 26 डिग्री के बीच रहेगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Weather News Today: उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे उत्तर भारत राज्यों में गुरुवार को घने कोहरे की मार पड़ी. कोहरे की चादर इतनी घनी है कि सड़क पर 5 मीटर दूरी तक भी नहीं दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग ने पहले ही उत्तर भारत के इन राज्यों में घना और अत्यधिक घना कोहरा पड़ने की चेतावनी दी थी. घने कोहरे के कारण सड़क पर वाहन रेंगते हुए नजर आए.कोहरे के साथ आज नोएडा, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं. इसे पहाड़ों में बर्फबारी का असर माना जा रहा है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि घने कोहरे का यह दौर अगले 5 दिनों तक जारी रह सकता है.

मौसम विभाग का कहना है कि गंगा किनारे के मैदानी इलाकों में घना कोहरा रहेगा. उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर, बनारस, प्रयागराज, उन्नाव से लेकर गोरखपुर तक के ऐसे ही अन्य जिलों में अत्यधिक घना कोहरा रहेगा. वाराणसी एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट से लेकर लखनऊ हवाई अड्डे तक उड़ानों में दिक्कतें आ सकती हैं. 

दिल्ली एनसीआर में 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कोहरे का कहर सड़क से लेकर ट्रेनों और हवाई जहाज तक दिखाई पड़ा था, हालांकि 16 और 17 दिसंबर को तेज हवाओं के कारण नोएडा नदारद दिखा. लेकिन 17 दिसंबर की रात से कोहरा फिर पसरने लगा और गुरुवार 18 दिसंबर को फिर घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ. हालांकि तापमान में बहुत ज्यादा कमी नहीं देखी गई है.

IMD Fog Alert in North India

IMD Fog Alert in North India

दिल्ली में मौसम विभाग के पूर्वानुमान की मानें तो अगले 5 दिनों तक कोहरे का ऐसा ही असर देखने को मिलेगा. लेकिन न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान भी 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. ऐसे में बहुत ज्यादा सर्दी का अहसास दिल्ली वालों को नहीं होगा.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना से बहुत घना कोहरा कुछ इलाकों में छाया रहेगा. उत्तर प्रदेश में बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, कानपुर, बहराइच, फतेहगड़, हरदोई, बलिया, अमेठी जैसे जिलों में दृश्यता 20 मीटर से 50 मीटर के बीच रहने का अनुमान है. जबकि उत्तराखंड के पंतनगर, खटीमा में भी घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम रही.

Taj Mahal Fog Alert

Taj Mahal Fog Alert

शीत लहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में 18 से 22 दिसंबर के दौरान शीत लहर का अलर्ट भी जारी किया है. उत्तराखंड में भी 18 से 22 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा. जबकि हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड में भी 18 से 20 दिसंबर तक कोहरे का असर दिखाई दिखाई देगा. पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शीत लहर का अलर्ट दिया गया है. 

उत्तर भारत में कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि घने कोहरे का ये दौर अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहने का अनुमान है. भारतीय मौसम विभाग ने  18 से 23 दिसंबर के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद समेत कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. 21 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर 20 और 21 दिसंबर को बारिश बर्फबारी का अलर्ट है. पंजाब में भी 20 और 21 दिसंबर को अलग-अलग स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है.

पंजाब से लेकर राजस्थान तक कोहरे का कहर

पंजाब के सीमावर्ती इलाकों खासकर अमृतसर, गुरदासपुर जैसे जिलों में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है. राजस्थान के बीकानेर संभाग में घना कोहरा छाया रहा.जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, नागौर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया. सीकर के फतेहपुर में यह 3.8 डिग्री रहा.मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 2-3 दिन मौसम ऐसे ही शुष्क बना रहेगा.
पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने से पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 18-22 दिसंबर को बादल छाने और तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी का अनुमान है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Weather News Today, Dense Fog Alert, Cold Wave Alert
Get App for Better Experience
Install Now