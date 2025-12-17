धुरंधर करते ही रणवीर सिंह को हो रहा जमकर घाटा, वजह बना 50 साल का ये हीरो

रणवीर सिंह अभिनीत स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों चर्चा में है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत में धमाकेदार कमाई कर रही है, लेकिन मध्य पूर्व के कई देशों में इसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. खाड़ी देशों- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई—में फिल्म को कथित तौर पर एंटी-पाकिस्तान थीम के कारण सेंसर क्लियरेंस नहीं मिला. फिल्म की कहानी पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर आधारित है, जिसमें रणवीर सिंह एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि अक्षये खन्ना गैंगस्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं.

क्या बोले रैपर फ्लिपराची

इस बैन के बावजूद फिल्म के फैंस कम नहीं हो रहे. बहरीन के मशहूर रैपर फ्लिपराची, जिनका 'धुरंधर' में गाना 'FA9LA' इस्तेमाल किया गया है. वह भी इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हैं. फ्लिपराची ने कहा कि वे अक्षय खन्ना के बहुत बड़े फैन हैं. पुराने दिनों में उनकी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं और अब उनके पावरफुल कमबैक को देखना रोमांचक होगा. 50 साल के अक्षय खन्ना की हर कोई तारीफ कर रहा है. साथ ही रणवीर सिंह की एक्टिंग स्किल्स की भी तारीफ की, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखती हैं. वे उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म किसी तरह मध्य पूर्व में रिलीज हो जाए.

क्या बोलीं सुनीता आहूजा

भारत में फिल्म की तारीफों का सिलसिला जारी है. बॉलीवुड स्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता अहुजा ने फिल्म देखकर खूब वाहवाही लुटाई. उन्होंने कहा कि 'धुरंधर' देखकर मजा आ गया, अक्षय खन्ना ने कमाल कर दिया. वे बेहद हैंडसम लग रहे हैं और उनका कमबैक शानदार है. सुनीता ने अक्षय को अपना नया फेवरेट बताया, हालांकि रणवीर सिंह पहले से ही उनके पसंदीदा हैं. अब दोनों ही उनके फेवरेट लिस्ट में शामिल हो गए. सुनीता की इस तारीफ से साफ है कि अक्षये खन्ना की परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. फिल्म में संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे भी हैं. ऐसे में देखा जाए तो 'धुरंधर' में रणवीर कपूर से ज्यादा सुर्खियां अक्षय खन्ना बटोर रहे हैं.