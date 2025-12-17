पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पर लगाया गया प्रतिबंध एक माह और बढ़ाया

पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंध को एक और माह के लिए बढ़ाते हुए 23 जनवरी तक लागू करने का फैसला किया है. पहलगाम हमले के बाद अप्रैल में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था. भारत ने भी पाकिस्तान पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया है.

पिछला विस्तारित प्रतिबंध 24 दिसंबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण (पीएए) ने बुधवार को इसे 23 जनवरी तक बढ़ा दिया. पीएए ने कहा, ‘‘पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र भारतीय पंजीकृत विमानों के लिए बंद रहेगा जिनमें भारतीय विमान कंपनियों के स्वामित्व वाले, उनके द्वारा संचालित या उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए सभी विमान शामिल हैं और इसके साथ ही भारतीय सैन्य उड़ानें भी इसमें शामिल हैं.''

‘नोटिस टू एयरमेन' (नोटेम) के अनुसार, पहले से लागू यह प्रतिबंध 23 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा. पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (पीसीएए) के 2022 के एक दस्तावेज के अनुसार, पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र दो उड़ान सूचना क्षेत्रों (एफआईआर) - कराची और लाहौर में विभाजित है.