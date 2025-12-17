विज्ञापन

श्रीदेवी की डिट्टो हमशक्ल है ये लड़की, डांस ही नहीं एक्सप्रेशन से भी जीता दिल, लोग बोले- मिस हवा हवाई इज बैक

श्रीदेवी की यह हमशक्ल दिखने में जरा भी 19-20 नहीं है. यह बिल्कुल श्रीदेवी जितनी सुंदर और क्यूट लगती है.

श्रीदेवी की डिट्टो हमशक्ल है ये लड़की, डांस ही नहीं एक्सप्रेशन से भी जीता दिल, लोग बोले- मिस हवा हवाई इज बैक
श्रीदेवी की हमशक्ल ने डांस से किया जादू, एक्सप्रेशंस से भी जीता दिल
बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें समय-सयम पर याद करते रहते हैं. ये तो आपको पता ही है कि कई बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल हैं, जो लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं. इस कड़ी में श्रीदेवी की हमशक्ल भी शामिल हैं, जो आए दिन दिवंगत एक्ट्रेस के गानों पर अपने डांसिंग वीडियो शेयर करती रहती है. इतना ही नहीं श्रीदेवी की यह हमशक्ल दिखने में जरा भी 19-20 नहीं है. यह बिल्कुल श्रीदेवी जितनी सुंदर और क्यूट लगती है. इसके सोशल मीडिया पर श्रीदेवी के डायलॉग और शानदार एक्टिंग के लिप सिंक वीडियो भी है. अब हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें एक्ट्रेस की इस हमशक्ल का जवाब नहीं.

श्रीदेवी की हमशक्ल ने किया गजब का डांस

इस वीडियो में श्रीदेवी की हमशक्ल भूमिका तिवारी गाने 'शादी करके फंस गया यार' की एक कड़ी पर श्रीदेवी की तरह डांस कर रही है. भूमिका ने ना सिर्फ श्रीदेवी की तरह डांस किया, बल्कि इस गाने में जो श्रीदेवी का लुक है, उसे भी हूबहू कॉपी किया है. भूमिका ने श्रीदेवी जैसे एक्सप्रेशन देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है. श्रीदेवी की इस हमशक्ल के डांस वीडियो पर लोगों के लाइक की झड़ी लग चुकी है. इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. यूजर्स के कमेंट्स की बात करें तो वो तो बस भूमिका के डांस की तारीफ के पुल बांध रहे हैं.
 

लोग बोले- ये तो छोटी श्रीदेवी है 

श्रीदेवी की हमशक्ल के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'क्यूट छोटी श्रीदेवी. दूसरा लिखता है, 'अगर आज श्रीदेवी जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती. तीसरा लिखता है, 'मुझे लगा कि मैं श्रीदेवी को ही देख रहा हूं. चौथा लिखता है, 'वही शक्ल और वही अदाएं, लगता है श्रीदेवी का पुनर्जन्म हो गया है'. वीडियो का कमेंट बॉक्स तालियां, रेड हार्ट और लविंग इमोजी से भर चुका है. इस वीडियो पर 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. 

