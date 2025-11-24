विज्ञापन
Asia Cup Rising Stars 2025: मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान को थमाई एशिया कप ट्रॉफी, रिएक्शन ने की बेशर्मी की सारी हदें पार

Mohsin Naqvi Reaction During Handover Asia Cup Trophy To Pakistan: एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में बांग्लादेश A को रोमांचक सुपर ओवर में हराकर इतिहास रच दिया. यह पाकिस्तान A का इस टूर्नामेंट में तीसरा खिताब है.

Mohsin Naqvi Reaction During Handover Asia Cup Trophy To Pakistan: एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नक़वी एक बार फिर सुर्खियों में रहे. पाकिस्तान A ने रविवार, 23 नवंबर को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में बांग्लादेश A को रोमांचक सुपर ओवर में हराकर इतिहास रच दिया. यह पाकिस्तान A का इस टूर्नामेंट में तीसरा खिताब है, और ऐसा करने वाली वह पहली टीम बन गई है. फाइनल के दौरान कैमरों का ध्यान कई बार ACC चीफ़ नक़वी पर भी गया, जो पूरे मैच में उत्साहित नजर आए. जीत के बाद उन्होंने कप्तान इरफ़ान खान नियाजी को ट्रॉफी भी सौंपी.

इस बीच, नकवी से जुड़ा एक पुराना विवाद फिर चर्चा में आ गया जो कुछ महीने पहले, सितंबर में दुबई में खेले गए 2025 एशिया कप फाइनल के बाद उन्होंने भारत को ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया था. भारत ने उस मैच में पाकिस्तान को हराया था, लेकिन बतौर PCB प्रेसिडेंट नकवी ने खुद पुरस्कार वितरण करने पर जोर दिया. भारतीय टीम ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जिससे पुरस्कार समारोह अचानक रोकना पड़ा और उनके द्वारा ट्रॉफी को मैदान से हटा लिया गया. आज भी, भारतीय टीम एशिया कप ट्रॉफी मिलने का इंतजार कर रही है.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स फाइनल की बात करें तो, मैच कांटे का रहा, 40 ओवर के खेल के बाद दोनों टीमों का स्कोर बराबर था. पहले बैटिंग करते हुए, बांग्लादेश A ने 125 रन बनाए. मामूली टोटल का पीछा करने के बावजूद, पाकिस्तान लगातार लड़खड़ाता रहा, लेकिन अपने युवा बांग्ला टाइगर्स के स्कोर की बराबरी करने के लिए काफी था. सुपर ओवर में, पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे, जो उन्होंने बिना कोई विकेट खोए 4 गेंदों में हासिल कर लिए.

भारत को कब मिलेगी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी?

एशिया कप ट्रॉफी अभी भी मोहसिन नकवी की कस्टडी में है और उनके निर्देशों के तहत दुबई में ACC हेडक्वार्टर में रखा गया है. BCCI ने हाल ही में दुबई में (नवंबर 2025 में) हुई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) बोर्ड मीटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से यह मुद्दा उठाया था, और खबर है कि नकवी भी इस बात से सहमत थे कि इस झगड़े को सुलझाने की जरूरत है.

हालांकि, मीटिंग के बाद से इस मामले पर कोई अपडेट नहीं आया है. नकवी ने पहले कहा था कि इंडियन टीम के सदस्य ट्रॉफी लेने के लिए दुबई में ACC हेडक्वार्टर में उनसे पर्सनली मिल सकते हैं. उन्होंने इंडियन टीम को ऑफिशियली ट्रॉफी सौंपने के लिए एक सेरेमनी की भी मांग की थी, लेकिन BCCI ने कई बार इस मांग को मना कर दिया.

