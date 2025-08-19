Asia Cup 2025: रिंकू सिंह का टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल, ये 3 बड़ी बातें जा रहीं खिलाफ, मीटिंग शुरू

अगले महीने यूएई में होने वाले एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम का ऐलान कभी भी हो सकता है. मुंबई में अजीत अगरकर की अगुवाई में सेलेक्शन कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है. करोड़ों फैंस बेसब्री से टीम का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कई बड़े खिलाड़ियों को लेकर सवाल चल रहे हैं कि इन्हें जगह मिल भी पाएगी या नहीं? इनमें हाल ही में अंग्रेजों को पानी पिलाने वाले टेस्ट कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill), श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) यशस्वी जायसवाल (Yashavi Jaiswal) तो हैं ही, तो वहीं एक बड़ा वर्ग सवाल रिंकू सिंह (Rinku Singh) को लेकर भी कर रहा है कि उनके चहेते फिनिशर का क्या होगा. लेकिन खबरें ऐसी हैं कि आखिरी बार इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए टीम का हिस्सा रहे रिंकू सिंह का पत्ता साफ हो सकता है. कुल मिलाकर यहां 3 बड़ी बाते हैं, जो रिंकू सिंह के खिलाफ जा रही हैं.

Rinku Singh-Priya Saroj: प्रैक्टिस सेशन में मंगेतर प्रिया सरोज को देख ऐसा था रिंकू सिंह का रिएक्शन, Video

मुकाबला हुआ बहुत ही कड़ा

सबसे बड़ी वजह यह हो चली है कि इस समय टी20 टीम में जगह बनाना बहुत ही मुश्किल हो चला है. सेलेक्टरों पर पहले से ही अय्यर, जायसवाल सहित कई खिलाड़ियों को लेकर खासा दबाव है. ऐसे में सेलेक्टरों पर बेहतर संतुलित टीम बनाने के साथ ही टीम में जोरदार दस्तक दे रहे बल्लेबाजों की परफॉरमेंस का भी दबाव है. वहीं, एक राय यह भी है कि दूसरे विकेटकीपर जितेश शर्मा को फिनिशिर के रूप में ट्राई किया जाए.

बॉलिंग न कर पाना खिलाफ जा रहा

रिंकू सिंह के साथ एक और बड़ी समस्या यह है कि वह दो-तीन ओवर डाल पाने में सक्षम नहीं है. अगर बल्लेबाजी के साथ-साथ वह गेंदबाजी में कुछ ओवर डाल रहे होते, तो उनके लिए समस्या नहीं ही खड़ी होती. हालांकि, वह इस समय उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में गेंदबाजी करते दिख रहे हैं, लेकिन भारत के लिए वह पूर्व में बॉलिंग के लिए प्रबंधन का भरोसा नहीं जीत सके.

इन ऑलराउंडरों ने भी बना दिया रिंकू पर दबाव

इस साल आईपीएल में रिंकू ने प्रति पारी करीब 12.18 गेंदों का सामना किया. और उन्होंने 153.73 के स्ट्राइक-रेट से 206 रन बनाए. उससे पहले रिंकू ने इंग्लैंड के खिलाफ दो पारियों में 39 रन बनाए थे. लेकिन तब से बड़ा अंतर यह भी हुआ है कि इस दौरान आईपीएल में रियान पराग और वॉशिंगटन सुंदर ने टेस्ट टीम के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है. ये दोनों ही खिलाड़ी गेंद से भी पर्याप्त योगदान दे सकते हैं. ऐसे में सलेक्टर्स रियान पराग और वॉशिंगटन सुदंर को रिंकू पर तरजीह दे सकते हैं.