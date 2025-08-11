Rinku Singh-Priya Saroj: प्रैक्टिस सेशन में मंगेतर प्रिया सरोज को देख ऐसा था रिंकू सिंह का रिएक्शन, Video

Rinku Singh and Priya Saroj: रिंकू सिंह और उत्तर प्रदेश की मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद प्रिया सरोज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें प्रिया सरोज क्रिकेट के मैदान पर रिंकू सिंह के साथ नजर आ रहीं हैं. रिंकू सिंह यूपी टी20 लीग में मेरठ मारविक्स की टीम में शामिल हैं और इस लीग के लिए तैयारी कर रहे हैं. रिंकू नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करते नजर आए तो वहां उनके साथ उनकी होने वाली वाइफ प्रिया सरोज भी नजर आईं. (Rinku Singh and Priya Saroj Viral video). मंगेतर प्रिया जब ग्राउंड पर पहुंचीं तो रिंकू सिंह का रिएक्शन देखने लायक था, दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हुए भी नजर आए हैं.

MP Priya Saroj gave a surprise to her would-be husband Rinku Singh, reached the ground in the middle of match practice ❤️. pic.twitter.com/T93J2RdHiG — Jay Cricket. (@Jay_Cricket12) August 9, 2025

बता दें कि यूपी टी20 लीग (UP T20 League 2025) का आगाज 17 अगस्त से होगा और फाइनल 6 सितंबर को खेला जाएगा. रिंकू इस आगामी टूर्नामेंट में मेरठ मेवरिक्स की टीम का हिस्सा हैं.

एशिया कप में खेल सकते हैं रिंकू सिंह

प्रिया के होने वाले जीवनसाथी क्रिकेटर रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को अलीगढ़ में हुआ था। बेहद साधारण परिवार में जन्मे रिंकू ने मेहनत और लगन के दम पर क्रिकेट में अपना मुकाम बनाया है. आईपीएल 2023 में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में यश दयाल के एक ओवर में पांच छक्के लगाकर केकेआर को मैच जिताया था. इसके बाद वह रातों-रात हीरो बन गए. फिर उनकी काबिलियत से उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला.

रिंकू भारतीय टीम में 2023 में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने दो वनडे मैचों में कुल 55 रन बनाए. इसके अलावा वह 33 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 546 रन भी बना चुके हैं. बता दें कि सितंबर में एशिया कप का होना है. ऐसे में उम्मीद है कि रिंकू को एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चयन किया जाएगा.