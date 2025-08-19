विज्ञापन
एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, अय्यर-जायसवाल हुए मायूस, गिल की बतौर उपकप्तान हुई एंट्री

Team India Asia Cup 2025 Squad: एशिया कप की टीम में शुभमन गिल को शामिल किया गया है. गिल को उपकप्तान भी बनाया गया है. एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है

  • एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है
  • श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर और रियान पराग को इस टीम में जगह नहीं मिली है
  • एशिया कप 2025 का आयोजन टी20 फॉर्मेट में होगा और यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा
Team India Asia Cup 2025 Squad Announced: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. भारतीय चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. एशिया कप की टीम में शुभमन गिल की बतौर उपकप्तान एंट्री हुई है.  इसके अलावा टीम में श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली है. अय्यर को लेकर काफी बातें हो रही थी कि उनका चयन होगा, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें नजरअंदाज किया है. इसके अलावा टीम में युवा वाशिंगटन सुंदर और रियान पराग को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है. तेज गेंदबाजी में  हर्षित राणा को भी जगह मिली है. स्पिनर के तौर पर टीम में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव अपनी जगह बना पाने में सफल रहे हैं. 

एशिया कप के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

शिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के स्टैड बाई प्लेयर

- प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जयसवाल, सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल

बता दें कि  एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट तीसरी बार खेला जाएगा. पूर्व में 2016 और 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ है. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. आगामी टूर्नामेंट में भी दोनों टीमें 14 सितंबर को भिड़ने वाली हैं.

एशिया कप  शेड्यूल

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान
ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग

एशिया कप 2025 के मैचों का पूरा शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग
10 सितंबर: भारत बनाम यूएई
11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग
12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान
13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका
14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान
15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग
15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान
16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान
17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई
18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान
19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर फोर का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2
21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)
23 सितंबर, ए2 Vs बी1
24 सितंबर, ए1 Vs बी2
25 सितंबर, ए2 Vs बी2
26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल 

