Asia Cup 2025: रिंकू सिंह का टीम से पत्ता साफ? टीम इंडिया में कंफर्म है इन खिलाड़ियों की जगह- रिपोर्ट

Rinku Singh for Asia Cup 2025: प्रत्येक बल्लेबाजी स्थान के लिए हो रही प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कोई भी पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि रिंकू अगले वर्ष की शुरुआत में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए स्वतः पसंद होंगे.

Asia Cup 2025: रिंकू सिंह का टीम से पत्ता साफ? टीम इंडिया में कंफर्म है इन खिलाड़ियों की जगह- रिपोर्ट
Rinku Singh: रिंकू सिंह का टीम से पत्ता साफ?
  • एशिया कप टी20 के लिए भारतीय टीम की घोषणा मंगलवार को हो सकती है और इस दौरान कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं.
  • रिंकू सिंह की टीम में जगह मुश्किल नजर आ रही है क्योंकि उनका हालिया प्रदर्शन और भूमिका सीमित रही है.
  • आईपीएल 2024 और 2025 में रिंकू ने कम गेंदों का सामना किया जिससे उनकी टीम में उपयोगिता पर सवाल उठे हैं.
Rinku Singh for Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के लिए भारतीय टीम की घोषणा मंगलवार को की जाएगी जिसमें अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति कुछ कड़े फैसले ले सकती है. भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की टीम में जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं रिंकू सिंह के लिए भी 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाना आसान नहीं होगा. रिंकू कुछ साल पहले तब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे, जब उन्होंने यश दयाल के ओवर में लगातार पांच छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को आईपीएल मैच जिताया था और तब से उन्हें भारतीय टीम में एक फिनिशर के रूप में देखा जाने लगा था.

रिंकू के करियर ग्राफ में हालांकि पिछले कुछ समय में थोड़ी गिरावट देखी गई है और वह टी 20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने में असफल रहे (वह स्टैंड बाई पर थे). आईपीएल 2024 में उन्होंने केवल 113 गेंदों का जबकि 2025 के सत्र में केवल 134 गेंदों का सामना किया था, जिससे उनकी भूमिका कम होने का संकेत मिलता है. दिलचस्प बात यह है कि 2024 में वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ही केकेआर के मुख्य रणनीतिकार थे.

केकेआर के पूर्व थिंक-टैंक प्रमुख ने जिस तरह से रिंकू का इस्तेमाल किया, उससे यह संकेत मिलता है कि उनकी योजनाओं में अलीगढ़ के इस बाएं हाथ के खिलाड़ी की भूमिका बहुत सीमित थी. प्रत्येक बल्लेबाजी स्थान के लिए हो रही प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कोई भी पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि रिंकू अगले वर्ष की शुरुआत में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए स्वतः पसंद होंगे.

लेकिन अगर इस समय केवल एशिया कप टी-20 को ही ध्यान में रखा जाए तो रिंकू की स्थिति थोड़ी अस्थिर नजर आती है. यदि सभी फिट और उपलब्ध रहे तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (बल्लेबाज-विकेटकीपर), तिलक वर्मा, कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पंड्या का शीर्ष पांच में चयन तय है.

आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले गिल और यशस्वी जायसवाल टीम में वापसी करते हैं तो चयनकर्ताओं को एक या दो स्थानों को लेकर कुछ समझौता करना होगा. एक पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता ने पीटीआई से कहा,"हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अमुक खिलाड़ी को चुनना चाहिए, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि 'किसकी जगह'? श्रेयस अय्यर ने 180 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए हैं, लेकिन वह शीर्ष चार में बल्लेबाजी करते हैं. उनके लिए जगह कहां है."

उन्होंने कहा,"अगर आप अभी अपने शीर्ष पांच खिलाड़ियों में बदलाव नहीं कर सकते तो शुभमन को नहीं चुन सकते. अगर आप अभी शुभमन को चुनते हैं, तो जाहिर है कि टेस्ट कप्तान को बाहर नहीं बिठाया जा सकता."

भारत के लिए खेल चुके पूर्व चयनकर्ता ने कहा,"तो आप समझौता कहां करेंगे? मुझे तो रिंकू की जगह पर संदेह नज़र आ रहा है क्योंकि शीर्ष क्रम के कुछ बल्लेबाजों को उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है. और ध्यान रहे, हम जायसवाल की बात ही नहीं कर रहे हैं."

यदि रिंकू के साथ समझौता भी कर लिया जाए, तब भी शिवम दुबे (क्योंकि नितीश रेड्डी के फिट होने की संभावना नहीं है) और जितेश शर्मा (दूसरे विकेटकीपर) टीम में होंगे, जो फिनिशर की भूमिका अच्छी तरह से निभा सकते हैं.

