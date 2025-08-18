सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अब तक का सबसे मुश्किल क्रिकेट चैलेंज, बड़े- बड़े दिग्गज भी हो जाएंगे फुस

Toughest cricket challenge viral video: क्रिकेट भारत में सिर्फ़ खेल नहीं बल्कि जुनून है. चाहे मोहल्ले की गली हो या घर की छत, क्रिकेट कहीं भी शुरू हो जाता है. नियम भी जगह और मौके के हिसाब से बदलते जाते हैं. यही देसी अंदाज़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो के ज़रिए लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

दोस्तों का अनोखा चैलेंज (Unique Cricket Challenge)

हाल ही में वायरल हुए इस वीडियो में दोस्तों का एक ग्रुप छत पर क्रिकेट खेलता नजर आ रहा है, लेकिन इस बार गेम में ट्विस्ट था. उन्होंने बल्लेबाज़ के सामने एक ऐसा चैलेंज रखा, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए. नियम साफ था कि, गेंद को इस तरह रोकना है कि वह घेरे से बाहर न जाए.

बल्लेबाज़ के लिए बनी मुश्किल चुनौती (Toughest Cricket Challenge)

पहली नज़र में यह चैलेंज बेहद आसान लग सकता है, लेकिन असल में यह काफी कठिन था. गेंद रोकने की जगह इतनी कम थी कि ज़रा सी चूक पर गेंद घेरे से बाहर निकल जाती. यही वजह रही कि कई लोग इसे 'अब तक का सबसे मुश्किल क्रिकेट चैलेंज' बता रहे हैं. बल्लेबाज़ को हर गेंद पर पूरी एकाग्रता और तेजी दिखानी पड़ रही थी.

Keep the ball inside the circle 😅 A tough ask 🧐 pic.twitter.com/12rKtHpp9v — Richard Kettleborough (@RichKettle07) August 17, 2025

सोशल मीडिया पर धमाल (Rooftop cricket game challenge)

वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, तुरंत वायरल हो गया. क्रिकेट फैंस ने इसे दिलचस्प और मजेदार बताया. कुछ यूज़र्स ने कमेंट किया, यह चैलेंज तो IPL में भी होना चाहिए, तो कुछ ने लिखा, गली क्रिकेट का असली मज़ा यही है. खास बात यह रही कि इस चैलेंज ने लोगों को उनके बचपन की याद दिला दी, जब मोहल्ले की छतों और मैदानों में ऐसे ही नियम बनाकर खेला जाता था.

क्यों है यह वीडियो खास? (Gully cricket new challenge)

देसी जुगाड़ से बना सबसे मुश्किल क्रिकेट चैलेंज.

बल्लेबाज़ी और फोकस दोनों की हुई कड़ी परीक्षा.

बचपन की गली क्रिकेट की यादें ताज़ा हो गईं.

