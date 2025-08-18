विज्ञापन
विशेष लिंक

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अब तक का सबसे मुश्किल क्रिकेट चैलेंज, बड़े- बड़े दिग्गज भी हो जाएंगे फुस

दोस्तों के एक ग्रुप ने छत पर अनोखा क्रिकेट चैलेंज खेला, जिसमें बल्लेबाज़ को गेंद को घेरे से बाहर जाने से रोकना था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस ने इसे अब तक का सबसे कठिन क्रिकेट गेम बताया.

Read Time: 2 mins
Share
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अब तक का सबसे मुश्किल क्रिकेट चैलेंज, बड़े- बड़े दिग्गज भी हो जाएंगे फुस
दोस्तों ने छत पर खेला अनोखा क्रिकेट गेम, बल्लेबाज़ के लिए बनी मुश्किल चुनौती

Toughest cricket challenge viral video: क्रिकेट भारत में सिर्फ़ खेल नहीं बल्कि जुनून है. चाहे मोहल्ले की गली हो या घर की छत, क्रिकेट कहीं भी शुरू हो जाता है. नियम भी जगह और मौके के हिसाब से बदलते जाते हैं. यही देसी अंदाज़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो के ज़रिए लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

दोस्तों का अनोखा चैलेंज (Unique Cricket Challenge)

हाल ही में वायरल हुए इस वीडियो में दोस्तों का एक ग्रुप छत पर क्रिकेट खेलता नजर आ रहा है, लेकिन इस बार गेम में ट्विस्ट था. उन्होंने बल्लेबाज़ के सामने एक ऐसा चैलेंज रखा, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए. नियम साफ था कि, गेंद को इस तरह रोकना है कि वह घेरे से बाहर न जाए.

बल्लेबाज़ के लिए बनी मुश्किल चुनौती (Toughest Cricket Challenge)

पहली नज़र में यह चैलेंज बेहद आसान लग सकता है, लेकिन असल में यह काफी कठिन था. गेंद रोकने की जगह इतनी कम थी कि ज़रा सी चूक पर गेंद घेरे से बाहर निकल जाती. यही वजह रही कि कई लोग इसे 'अब तक का सबसे मुश्किल क्रिकेट चैलेंज' बता रहे हैं. बल्लेबाज़ को हर गेंद पर पूरी एकाग्रता और तेजी दिखानी पड़ रही थी.

सोशल मीडिया पर धमाल (Rooftop cricket game challenge)

वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, तुरंत वायरल हो गया. क्रिकेट फैंस ने इसे दिलचस्प और मजेदार बताया. कुछ यूज़र्स ने कमेंट किया, यह चैलेंज तो IPL में भी होना चाहिए, तो कुछ ने लिखा, गली क्रिकेट का असली मज़ा यही है. खास बात यह रही कि इस चैलेंज ने लोगों को उनके बचपन की याद दिला दी, जब मोहल्ले की छतों और मैदानों में ऐसे ही नियम बनाकर खेला जाता था.

क्यों है यह वीडियो खास? (Gully cricket new challenge)

  • देसी जुगाड़ से बना सबसे मुश्किल क्रिकेट चैलेंज.
  • बल्लेबाज़ी और फोकस दोनों की हुई कड़ी परीक्षा.
  • बचपन की गली क्रिकेट की यादें ताज़ा हो गईं.

ये भी पढ़ें:- क्या आप जानते हैं बिना खून पिए कितने दिन जिंदा रहते हैं मच्छर? जवाब चौंका देगा!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Toughest Cricket Challenge Viral Video, Rooftop Cricket Game Challenge, Cricket Challenge Trending Reels, Desi Cricket Rooftop Viral Video, Gully Cricket New Challenge
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com