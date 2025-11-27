किसी का 'पंटर' तो किसी का 'मांसल', बड़ा अजीबोगरीब है दुनिया के इन 10 क्रिकेटरों का 'निकनेम'

हर किसी का अपना एक उपनाम (Nickname) होता है. घर के सदस्य और दोस्त उस शख्स को अक्सर उसी उपनाम से पुकारते हैं. दुनिया भर के कई क्रिकेटरों का भी अपना एक उपनाम है. उन्हें ये नाम या तो उनके चाहने वालों ने दिया है या उनके साथी क्रिकेटरों ने. कुछ उपनाम सुनने में तो काफी अच्छे लगते हैं. कुछ काफी अजीबोगरीब लगते हैं. बात करें दुनिया भर के ऐसे ही 10 दिग्गज क्रिकटरों के बारे में जिनके नाम काफी मजेदार हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

विराट कोहली (चीकू)

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को फैंस 'चीकू' उपनाम से पुकारते हैं. बचपन में कोहली का शरीर थोड़ा मोटा था. मगर मैदान में वह काफी फुर्तीले थे. दिल्ली के उनके कोच को लगता था कि वह चंपक के चीकू खरगोश की तरह दिखते हैं. यही वजह है कि उनके मुंह से एकाएक कोहली को देखकर 'चीकू' निक पड़ा. जिसके बाद से कोच के साथ-साथ उनके साथी खिलाड़ी भी उन्हें 'चीकू' बुलाने लगे.

शिखर धवन (गब्बर)

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को 'गब्बर' उपनाम से जाना जाता है. धवन को यह उपनाम रणजी के दिनों में मिला था. जब वह सिली पॉइंट पर फील्डिंग करते थे और विरोधी टीमें अच्छी साझेदारी कर रही होती थीं तो वह अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए मजाक-मजाक में कहते थे, 'बहुत याराना लगता है.' उस दौरान उनकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल शोले के गब्बर की तरह होती थी. जिसे देखते हुए एक दिन उनके कोच विजय दहिया ने उनका नाम ही 'गब्बर' रख दिया.

स्टीव स्मिथ (स्मज)

स्टीव स्मिथ का नाम मौजूदा समय के महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है. उनके चाहने वालों की भी एक लंबी तादाद है. फैंस उन्हें प्यार से 'स्मज' उपनाम से पुकारते हैं. मौजूदा समय में स्मिथ को 'स्मज' नाम से केवल फैंस या उनके साथी क्रिकेटर ही नहीं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भी बुलाते हैं. 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान स्मिथ ने बताया था कि उनका यह उपनाम उन्हें पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइक हसी ने दिया था. स्मिथ ने बताया, 'माइक हसी ने ही मुझे यह उपनाम दिया था.'

सर इयान बॉथम (मांसल)

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर इयान बॉथम को 'बीफी' उपनाम से जाना जाता है. बॉथम के बारे में जब भी कमेंटेटर और क्रिकेट विशेषज्ञ बात करते हैं तो वे उनको बॉथम नहीं, बल्कि 'बीफी' उपनाम से ही पुकारते हैं. इस महान ऑलराउंडर को तब से 'बीफी' कहा जा रहा है जब वह समरसेट के लिए खेलते थे. बॉथम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें उनके थोड़े मांसल शरीर की वजह से 'बीफी' कहा जाता था.

सचिन तेंदुलकर (मास्टर ब्लास्टर/ लिटिल मास्टर/ क्रिकेट के भगवान)

सचिन तेंदुलकर के बेहतरीन खेल को देखते हुए फैंस उन्हें कई उपनामों से पुकारते हैं. जिसमें 'गॉड' और 'मास्टर' जैसे उपनाम शामिल हैं. तेंदुलकर को सबसे पहले 'लिटिल मास्टर' उपनाम दिया गया था. दरअसल, उनके विस्फोटक खेल और छोटे कद की वजह से यह उपनाम मिला था. बाद में उन्हें 'मास्टर ब्लास्टर' भी कहा गया. क्योंकि उन्होंने खुद को बाद में एक बेहतरीन स्ट्राइकर के रूप में स्थापित किया.

क्रिस गेल (यूनिवर्स बॉस)

क्रिस गेल को क्रिकेट की दुनिया में 'यूनिवर्स बॉस' उपनाम से जाना जाता है. उन्हें 'यूनिवर्स बॉस' कहने का मुख्य कारण उनका चौतरफा शॉट था. मैदान में वह लंबे-लंबे छक्के लगाते थे और क्रिकेट प्रेमियों को अपने खेल से खूब मनोरंजन प्रदान करते थे.

शोएब अख्तर (रावलपिंडी एक्सप्रेस)

शोएब अख्तर को उनकी तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' उपनाम से जाना जाता है. अख्तर को यह उपनाम इसलिए मिला क्योंकि वे मूल रूप से पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर से थे. इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 100 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से गेंद फेंकने का भी रिकॉर्ड है. क्रिकेट प्रेमियों को उनकी गति किसी एक्सप्रेस ट्रेन की याद दिलाती थी. इसी वजह से उन्हें यह उपनाम मिला.

माइकल क्लार्क (पप)

माइकल क्लार्क को अंतरराष्ट्रीय पदार्पण से पहले ही 'पप' उपनाम नाम से पुकारा जाने लगा था. माना जाता है कि रिकी पोंटिंग ने यह उपनाम उन्हें दिया था. 22 वर्ष की उम्र में क्लार्क का चेहरा एक बच्चे की तरह था.

ग्लेन मैकग्राथ (पिजन)

मैक्ग्रा को उनके पूरे करियर के दौरान उनके साथी गेंदबाजों ने 'पिजन' उपनाम नाम से पुकारा. माना जाता है कि न्यू साउथ वेल्स के उनके पूर्व साथी क्रिकेटर ब्रैड मैकनामारा ने यह उपनाम उन्हें दिया था. मैक्ग्रा के सुडौल पैरों को देखते हुए स्टीव वॉ ने एक बार कहा था, 'मैकग्राथ, तुमने कबूतर की टांगें चुरा ली हैं!'

रिकी पोंटिंग (पंटर)

पोंटिंग का भी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपनाम है. उनके साथी खिलाड़ी उन्हें 'पंटर' उपनाम से बुलाते थे. संन्यास के बाद भी लोग उन्हें 'पंटर' ही कहते हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को यह उपनाम उनके दिवंगत पूर्व साथी खिलाड़ी शेन वार्न ने दिया था.

