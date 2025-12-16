विज्ञापन
बेटे ने किया प्यार, मां को मिली सजा; दबंगों ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा और जूतों से पीटा 

कानपुर देहात के Rasoolabad क्षेत्र से सामने आए Kanpur Dehat Viral Video में एक महिला के साथ हुई मारपीट ने Crime Against Women और Law and Order पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. Woman Assault Case में UP Police ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है.

Woman Assault Case UP: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के उसरी गांव से सामने आया एक वीडियो पूरे इलाके में चिंता का विषय बन गया है. वीडियो में कुछ लोग एक महिला के साथ सड़क पर बेहद अमानवीय व्यवहार करते दिख रहे हैं. यह घटना न सिर्फ कानून‑व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं खड़ी करती है.

वीडियो में दिखी अमानवीय हरकत

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक और एक युवती एक अधेड़ महिला को सड़क पर गिराकर मारते‑पीटते नजर आते हैं. युवती महिला को खींच रही है, जबकि युवक उस पर लगातार हमला करता दिखता है. घटना के दौरान महिला खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली.

लोग बने तमाशबीन

सबसे दुखद बात यह रही कि घटना के समय आसपास मौजूद लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे. किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की. यह दृश्य समाज की संवेदनहीनता को भी उजागर करता है.

विवाद की वजह- दो परिवारों के बच्चों का प्रेम‑प्रसंग

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत दो परिवारों के लड़के‑लड़की के प्रेम संबंध से हुई. पीड़ित महिला का नाम सीता है. 11 दिसंबर को सीता का बेटा रिंकू गांव के ही रामनरेश की बेटी को अपने साथ ले गया था. इसके बाद लड़की के पिता ने रिंकू पर अपहरण का मामला दर्ज कराया.

रिंकू न मिलने पर मां पर निकाला गुस्सा

पुलिस और लड़की पक्ष रिंकू की तलाश कर रहे थे, लेकिन जब वह नहीं मिला, तो लड़की के परिजनों ने गुस्से में रिंकू की मां सीता को निशाना बनाया. इसी दौरान यह घटना हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस 

वीडियो सामने आते ही पुलिस विभाग में हलचल मच गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की गई और आरोपियों की पहचान की जाने लगी.

पुलिस का बयान- मुख्य आरोपी गिरफ्तार

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया कि लड़की के अपहरण के मामले में पहले से ही मुकदमा दर्ज था. इसी विवाद के चलते लड़की के परिजनों ने सीता को पकड़कर मारपीट की. पुलिस ने बताया कि वीडियो में दिख रही महिला सीता ही है या कोई और, इसकी जांच की जा रही है. मुख्य आरोपी रामनरेश को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

