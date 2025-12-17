Dhurandhar box office collection day 13: दूसरा मंगलवार भी धुरंधर के लिए मंगलमय, रणवीर सिंह की ने कर डाली इतनी कमाई

Dhurandhar box office collection day 13: रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है. सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज हुए दो हफ्ते हो गए हैं. इन दो हफ्तों में रणवीर सिंह की फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' ने रिलीज के 13वें दिन भी शानदार कमाई की है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को फिल्म ने भारत में करीब 18 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इससे फिल्म की कुल कमाई भारत में 429.8 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है.

धुरंधर की कितनी रही ऑक्यूपेंसी

'धुरंधर' की शुरुआत शानदार रही थी. पहले हफ्ते में ही इसने 207 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी. दूसरे हफ्ते में तो कमाल हो गया – दूसरे वीकेंड पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए 143 करोड़ से अधिक जोड़े. इससे 'धुरंधर' हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी सेकंड वीक कलेक्शन वाली फिल्म बन गई, जो 'पुष्पा 2' को भी पीछे छोड़ चुकी है. 13वें दिन थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर भी यह आंकड़ा काफी मजबूत है. थिएटर्स में हिंदी ऑक्यूपेंसी करीब 32 फीसदी रही. सुबह के शो में 19 फीसदी, दोपहर में 35 फीसदी और शाम के शो में 42 फीसदी दर्शक आए. बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु और चेन्नई में तो ऑक्यूपेंसी 50 फीसदी के करीब रही.

धुरंधर की वर्ल्डवाइड कमाई

रणवीर सिंह के लिए 'धुरंधर' करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हो रही है. साथ ही अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है. दर्शकों का कहना है कि फिल्म की कहानी, एक्शन और ट्विस्ट उन्हें स्क्रीन से बांधे रखते हैं. वर्ल्डवाइड फिल्म 640 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है. मध्य पूर्व में बैन के बावजूद भारत और ओवरसीज में इसका क्रेज कम नहीं हुआ. आने वाले दिनों में क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों से कमाई और बढ़ सकती है. 'धुरंधर' 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर है.



