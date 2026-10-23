'फोन नहीं उठाया, मैसेज का जवाब नहीं दिया....' विराट कोहली को लेकर अमित मिश्रा का चौंकाने वाला दावा

भारत के पूर्व लेग-स्पिनर अमित मिश्रा का अंतरराष्ट्रीय करियर एक निराशाजनक मोड़ पर खत्म हुआ. 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया टी20 मैच उनके करियर का आखिरी मैच साबित हुआ, लेकिन मिश्रा का मानना ​​है कि अगर उस मैच में उन्हें चोट न लगी होती, तो शायद वह राष्ट्रीय टीम के लिए और भी मैच खेल पाते. अहम बात यह है कि मिश्रा ने दावा किया कि तत्कालीन मुख्य कोच अनिल कुंबले और कप्तान विराट कोहली, दोनों ने ही उन्हें टीम में वापसी का पक्का भरोसा दिया था. हालांकि, जब वह पूरी तरह फिट हो गए, तो विराट कोहली ने उनके कॉल और मैसेज का कोई जवाब तक नहीं दिया.

अमित मिश्रा ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट 'बैठ एंड बोल' के एक एपिसोड में यह खुलासा किया. उन्होंने दावा किया कि कुंबले और कोहली, दोनों के ही आश्वासन खोखले साबित हुए, और बेंगलुरु में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया मैच उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच बन गया.

पॉडकास्ट के दौरान मिश्रा ने बताया,"बेंगलुरु में उस समय मेरे पैर में चोट लग गई थी. जब मैं चोटिल होने के बाद वहां से जा रहा था, तब अनिल कुंबले कोच थे. मैंने अनिल भाई से कहा, 'अनिल भाई...' तो उन्होंने कहा, 'चिंता मत करो. जैसे ही तुम फिट हो जाओगे, तुम अपने आप... वापस आ जाओगे.'"

उन्होंने आगे कहा,"इसके बाद विराट कोहली कप्तान बन गए. मैंने विराट कोहली से भी पूछा, 'भाई, अब आगे क्या करना है?' उन्होंने कहा, 'आप चिंता मत करो. पूरी तरह फिट हो जाओ, फिर आप टीम में वापस आ जाओगे.'"

जब मिश्रा ठीक हो गए, तो उन्होंने राष्ट्रीय टीम में अपनी वापसी के बारे में जानने के लिए कोहली को मैसेज किया. इस अनुभवी लेग-स्पिनर का दावा है कि कोहली ने सात से दस दिनों के भीतर जवाब देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया.

मिश्रा ने कोहली पर अपना वादा न निभाने का आरोप लगाते हुए कहा,"मैं उनके पास गया और पूछा, 'भाई, क्या स्थिति है?' तो उन्होंने कहा, 'मैं आपको एक हफ्ते से दस दिन के अंदर बता दूंगा.' फिर एक हफ्ता बीत गया, दो हफ्ते बीत गए, तीन हफ्ते बीत गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया. मैंने उन्हें कॉल किया... तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया. मैंने उन्हें मैसेज भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला."

मिश्रा ने यह भी बताया कि जिन अन्य खिलाड़ियों को चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहना पड़ा था, उन्हें फिट होते ही तुरंत टीम में वापस शामिल कर लिया गया था. लेकिन, उनके मामले में ऐसा नहीं किया गया.

अमित मिश्रा ने आगे कहा,"मैंने फिर से फोन किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया. मैंने दो बार और फोन किया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला... तो मैंने भी बात छोड़ दी. फिर मैंने सोचा, 'भाई, हम क्या कर सकते हैं?' जब कोई आपको अपनी टीम में नहीं रखना चाहता, तो आप क्या कर सकते हैं? जब वे खिलाड़ी, जिन्हें आपसे कहीं ज्यादा गंभीर चोटें लगी थीं और जो आपसे कहीं ज्यादा लंबे समय तक बाहर रहे थे, वे वापसी कर सकते हैं... तो फिर मुझे आज तक कोई जवाब क्यों नहीं मिला?"

बता दें, अमित मिश्रा ने अपने करियर के दौरान भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. इस दौरान उन्होंने रेड बॉल फॉर्मेट में 76, 50 ओवर गेम में 64 तो टी20 में 16 शिकार किए थे. अमित स्पिन फ्रेंडली पिचों पर तो काफी घातक साबित हुए, लेकिन ऐसी पिच, जहां स्पिनर के लिए अधिक मदद नहीं थी, वहां पर उन्हें संघर्ष करना पड़ा. इसके अलावा 2015 के बाद से रवींद्र जडेजा ने तेजी से टीम में अपनी जगह मजबूत की और उससे भी अमित की वापसी संभव नहीं हो पाई.

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