12 साल पुराना वो मैच जिसमें 160 रन मार विराट कोहली ने किया था अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस, रवि शास्त्री ने सुनाया डेटिंग के दिनों का किस्सा

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी फैंस की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है. दोनों की लव स्टोरी से जुड़ा एक पुराना किस्सा एक बार फिर चर्चा में है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच रवि शास्त्री ने ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में विराट और अनुष्का के डेटिंग के दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि जब अनुष्का स्टेडियम में विराट को चीयर करने पहुंची थीं, तब विराट ने शानदार पारी खेलते हुए 160 से ज्यादा रन बनाए थे. शास्त्री के मुताबिक, शतक लगाने के बाद विराट ने अपने बल्ले को चूमा और स्टैंड में बैठी अनुष्का की तरफ फ्लाइंग किस किया था. यह पल उस समय काफी चर्चा में रहा था.

ऑस्ट्रेलिया दौरे का है किस्सा

रवि शास्त्री ने यह किस्सा उस दौर का बताया जब विराट और अनुष्का एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. यह बात भारत के 2014-15 ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान की है. उस समय खिलाड़ियों के साथ विदेशी दौरों पर उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर नियम काफी सख्त थे. शास्त्री ने बताया कि विराट ने उनसे अनुष्का को टीम के साथ रहने की अनुमति दिलाने में मदद मांगी थी. इसके बाद अनुष्का टीम के साथ जुड़ीं और मेलबर्न में खेले गए टेस्ट में विराट ने शानदार बल्लेबाजी की.

शतक के बाद किया था खास इशारा

शास्त्री ने बताया कि मैच शुरू होने के बाद विराट बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने उतरे और बड़ी पारी खेली. विराट ने उस मुकाबले में 169 रन बनाए थे. शतक पूरा करने के बाद उन्होंने अपने बल्ले को चूमा और अनुष्का की तरफ फ्लाइंग किस किया. शास्त्री ने शो में उस पल को अपने अंदाज में दोहराते हुए दर्शकों को बताया कि विराट का यह इशारा सीधे अनुष्का के लिए था.

अब पति-पत्नी हैं विराट और अनुष्का

विराट और अनुष्का की डेटिंग की खबरें लंबे समय तक सुर्खियों में रही थीं. दोनों ने 2017 में इटली में शादी की थी. आज दोनों अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रखते हैं. हालांकि, क्रिकेट के मैदान पर विराट के शानदार प्रदर्शन के दौरान अनुष्का को उनका समर्थन करते हुए कई बार देखा गया है. रवि शास्त्री के इस पुराने किस्से ने एक बार फिर दोनों की प्रेम कहानी से जुड़ी उस यादगार घटना को चर्चा में ला दिया है.

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