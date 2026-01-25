T20 World Cup 2026: पाकिस्तान की आन बान शान इन 5 खिलाड़ियों की फूटी किस्मत, नहीं मिला टी20 वर्ल्ड कप में मौका

Pakistan Squad Announced For T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो चुका है. सलमान अली आगा को आगामी टूर्नामेंट के लिए कप्तान बनाया गया है. टीम में कुल तीन विकेट कीपर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. जिसमें ख्वाजा मोहम्मद नफे, साहिबजादा फरहान और उस्मान खान का नाम शामिल है. यहीं नहीं आईसीसी की प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए बाबर आजम की भी वापसी हुई है. बाबर आजम पिछले काफी समय से टी20 फॉर्मेट में नाकाम चल रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें टीम में शामिल किया गया है, जो कि काफी हैरानी वाला फैसला नजर आता है.

पाकिस्तान की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कई बड़े खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी किया गया है. जिससे लोग हैरान हैं. बात करें उन पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें 15 सदस्यीय टीम में मौका न देकर बोर्ड ने सबको चौंका दिया है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं -

हारिस रऊफ

स्टार तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाक टीम में शामिल नहीं किया गया है, जो कि बेहद ही हैरानी वाला फैसला है. लोगों का मानना है कि एशिया कप में उनके घटिया प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने यह निर्णय लिया है. खबर लिखे जाने तक ग्रीन टीम की तरफ से उन्होंने कुल 94 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच 92 पारियों में 21.10 की औसत से 133 सफलता हाथ लगी है.

मोहम्मद रिजवान

पूर्व कप्तान रिजवान को भी 15 सदस्यीय टीम में नहीं चुना गया है. आगामी टूर्नामेंट के लिए पाक टीम में कुल तीन विकेट कीपर खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है. फिर भी उन्हें शामिल नहीं किया जाना बड़ा हैरान कर देने वाला फैसला है.

मोहम्मद हारिस

एक समय था जब मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान का भविष्य माना जा रहा था. मगर अब वह रेस से बाहर हो चुके हैं. यहीं नहीं चयनकर्ताओं ने उन्हें आगामी टूर्नामेंट के लिए टीम में जगह भी नहीं दी है.

हसन अली

हसन अली को भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं मिली है. एक समय था जब अली को ग्रीन टीम का फ्रंट बॉलर माना जाता था. मगर अब वह टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

सुफियान मुकीम

युवा फिरकी गेंदबाज सुफियान मुकीम को भी टीम में जगह नहीं मिली है. खबर लिखे जाने तक मुकीम ने पाक टीम की तरफ से कुल 19 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 19 पारियों में 14.74 की औसत से 27 सफलता हाथ लगी है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

