'अदाणी सीमेंट फ्यूचरएक्स' कार्यक्रम लॉन्च, 100 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों में तैयार होंगे नेक्स्ट-जेन लीडर्स

अदाणी सीमेंट ने सोमवार को 'अदाणी सीमेंट फ्यूचरएक्स' के शुभारंभ की घोषणा की. यह एक राष्ट्रव्यापी शैक्षणिक-उद्योग सहभागिता कार्यक्रम है, जिसे क्लासरूम को वास्तविक दुनिया के बुनियादी ढांचे और चुनौतियों से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इंजीनियर दिवस के मौके पर शुरू किया गया यह कार्यक्रम देश के 70 शहरों के 100 प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी, निजी/राज्य कॉलेज) और 100 से अधिक प्रमुख स्कूलों के साथ जुड़ता है.

दुनिया की नौवीं सबसे बड़ी बिल्डिंग मटेरियल एंड सॉल्यूशन कंपनी और अदाणी समूह पोर्टफोलियो का हिस्सा, अदाणी सीमेंट ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार व्यावसायिक मॉडल, टिकाऊ निर्माण और अगली पीढ़ी की जरूरतों के मुताबिक करियर के लिए तैयार करना है.

अदाणी समूह के सीमेंट व्यवसाय के सीईओ विनोद बहेटी ने कहा, "अदाणी सीमेंट फ्यूचरएक्स, शिक्षा जगत के साथ साझेदारी बढ़ाने और प्रतिभा विकास में तेज़ी लाने की हमारी प्रतिबद्धता है. स्कूलों से लेकर इंजीनियरिंग परिसरों तक के छात्रों को वास्तविक दुनिया की उद्योग चुनौतियों से जोड़कर, हम जिज्ञासा से करियर तक का निर्माण कर रहे हैं, और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत की विकास गाथा विचारों और ज़िम्मेदारी के साथ तैयार लीडरों द्वारा संचालित हो."

कार्यक्रम के एक पार्ट के रूप में, अदाणी सीमेंट स्मार्ट लैब, एक मिनी रोटरी किल्न की विशेषता वाला एक जीवंत सीमेंट निर्माण मॉडल पेश करता है. इसमें रसायन विज्ञान पर विस्तृत ज्ञान, व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से छात्रों के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग को जीवंत बनाना शामिल है. इससे रोबोटिक इंजीनियरिंग और वास्तविक जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग की भी जानकारी मिलेगी.

छात्रों को नैनोमटेरियल तकनीक, उन्नत निर्माण सामग्री समाधानों पर अनुसंधान एवं विकास, और संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन उपकरणों सहित प्रक्रिया और प्रोडक्ट इनोवेशन से भी परिचित कराया जाएगा, जिन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मार्केटिंग आदि में जिज्ञासा जगाने के लिए डिज़ाइन किए गए इंटरैक्टिव, क्लासरूम फ्रेंडली टूल्स के जरिए प्रेजेंट किया जाएगा.

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी का 'शिक्षा के मंदिर' और 'कर्म शिक्षा' का विजन हैं. आईआईटी खड़गपुर में उन्होंने हालिया संबोधन में छात्रों से कहा था, "भारत के नए स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे इनोवेटर्स जिनके आइडिया, कोड और इमैजिनेशन, टेक्नालॉजी चैलेंज की दुनिया में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेंगे." अदाणी सीमेंट फ्यूचरएक्स भारत के निर्माण सामग्री क्षेत्र में सबसे बड़े अकादमिक-उद्योग सहयोगों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है.

अदाणी सीमेंट पहले से ही 1500 से अधिक ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (जीईटी) और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी (डीईटी) के टैलेंट को बढ़ावा दे रहा है. साथ ही भविष्य के लीडरों के निर्माण के लिए एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम भी चलाता है.

अदाणी सीमेंट ने 104.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता को पार कर लिया है और अब भारत की आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले सीमेंट का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा इसी सीमेंट का है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)