अहमदाबाद: उत्तरायण की मस्ती के बीच 'कवच' बनेगा ढाल, अदाणी अंबुजा सीमेंट्स की अनोखी पहल

One Kawach Safety Drive: पतंगों का त्योहार उत्तरायण करीब है और आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से सजने लगा है. लेकिन इस उत्साह के साथ ही सड़कों पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए मांझे का खतरा भी बढ़ जाता है. इसी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अदाणी अंबुजा सीमेंट्स (Adani Ambuja Cements) एक शानदार CSR पहल लेकर आया है- 'वन कवच सेफ्टी ड्राइव'.

क्या है वन कवच मुहिम?

अक्सर उत्तरायण के समय मांझे की चपेट में आने से बाइक सवारों को गंभीर चोटें आती हैं. इसी खतरे को कम करने के लिए इस मुहिम के तहत बाइक सवारों के लिए फ्री प्रोटेक्टिव गार्ड इंस्टॉल किए जा रहे हैं. ये मेटल गार्ड बाइक के आगे लगकर राइडर को मांझे की धार से सेफ रखने में मदद करेगा.

इस शानदार मुहिम में अहमदाबाद नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है. शहर को सेफ बनाने के इस अभियान को जनता और प्रशासन दोनों का भरपूर समर्थन मिल रहा है.

कहां और कब कराएं इंस्टॉल?

अगर आप भी अपनी राइड को सेफ बनाना चाहते हैं, तो पैलेडियम मॉल राउंडअबाउट पर रोजाना सुबह 11 से 12 और शाम 5 से 6 बजे तक जा कर ये कवच अपनी बाइक में लगवा सकते हैं. ध्यान रखें, सावधानी ही सुरक्षा है. हेलमेट पहनें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अदाणी अंबुजा सीमेंट्स की इस पहल का हिस्सा बनें और इस त्योहार को अपनों के लिए सेफ बनाएं.